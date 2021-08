Skvělé stromy do malých zahrad: S těmito chybu neuděláte, zkuste i varianty obrů

Máte malou zahradu, ale stejně uvažujete o stromech? Nenechte se limitovat úzkoprsými představami a vyberte si správný strom právě pro vaši malou zahradu.

Malé stromy do každé zahrady

Představy, že do malých zahrad strom nepatří, jsou tak trochu jednoduché. Vždy záleží jen na tom, jaká je vaše idea o jeho funkci a zda budete mít čas starat se o jeho velikost a tvar. Samozřejmě, některé stromy jsou vhodnější než jiné, ale nejvíce jde o to, jaká bude jejich finální podoba. I vysoký strom může působit vzdušně a zdobně, aniž by bránil rozhledu po zahradě.

Bříza jsou od přírody subtilnější a mají i vzrůstem menší odrůdy. Zdroj: Leonid Ikan / Shutterstock.com

Životní podmínky v malé zahradě

Pohledů na věc je hned několik. První na řadě jsou životní podmínky pro zeleň ve vaší zahradě. Malé stromy bývají nenáročné, ale každý je trochu jiný. Pokud jste v mrazové kotlině, určitě bude potřeba myslet na odolnější dřeviny, které ani silné mrazy neovlivní. Jestliže je vaše zahrada jedna velká výheň, zapomeňte na panašované a na vodu náročné stromky, mezi které patří například malé vrby. Jednoduše řečeno, odrazovým můstkem výběru budou ideální podmínky. Ať už si vyberete jakýkoli strom, jistě budete chtít, aby rostl dobře a sám bez vaší neustálé péče. Nevíte si rady? Jste v obci noví a neznáte dobře místní krajinu? Obejděte si zahrady sousedů a hned uvidíte, které stromy rostou v místě bez problémů.

Jakou funkci mají stromy zastávat?

Už víte, jakou funkci bude strom nebo stromy ve vaší zahradě zastávat? Můžete pěstovat i několik ovocných dřevin. Pokud budete správně udržovat jejich korunu. Do malé zahrady se budou hodit zákrsky i čtvrtkmeny, na které hravě dosáhnete a nezaberou místo. Jenže i velký strom nemusí zabírat prostor. Pokud je opravdu vysoký, stačí pěkně prořezat spodní větve, ponechat kmen do určité výšky holý a již vám nebude bránit ve výhledu. Naopak zajistí dostatek stínu a na zahrádce může fungovat i jako vkusný slunečník.

Rozkvetlé sakury jsou dechberoucí. Stromy mají velké množství variant. Zdroj: haveseen / Shutterstock.com

I malá zahrada si může dovolit větší strom

Nebojte se i vzrostlejších stromů. Znáte bonsaje? No vidíte. I běžně vysoké stromy lze upravovat do jejich miniaturních podob. Stejně tak lze tvarovat dřeviny v malé zahradě. Navíc patrně půjde o jeden strom nebo jen několik kusů. Budete muset zvolit razantnější postup při jejich údržbě, ale to vám dovolí pěstovat téměř jakékoli dřeviny.

Okrasné stromy dávají zahradě duši

Dalším hlediskem je zdobnost, a to nejen květů, ale i listů a celkového vzhledu koruny. S tím je spojené také celkové zaměření zahrady. I všehochuť je povolená. Rozhodně ale neprohloupíte, když bude vaše zahrada dávat smysl. Zvolte téma, plánování se vyplácí.

Při výběru volíme okrasné jehličnany do zahrady podle předpokládané výšky růstu. Zdroj: Viacheslav Lopatin / Shutterstock.com

Menší varianty obrů pro malé zahrady

Pokud milujete listnáče nebojte se sáhnout po menších variantách magnólií (Hot lips, David Clulow), jírovců (Arnoldův, drobnokvětý), zakrslých bříz (Youngii, Purpurea) nebo nízké katalpy, ta má nádherné květy i listy. Vhodné jsou i jilmy (Geisha, Wredei), javory (Japonské dlanolisté javory) nebo duby či buky lesní (Tricolor či Ansorgei). Najdete množství variant neobvyklých listem i vzrůstem. Jsou velmi zdobné, a především javory nádherně změní barvu s příchodem podzimu. Pokud toužíte po jehličnanech, i ty mají množství zakrslých forem. Nejčastější jsou borovice, ale i jedličky jsou nádherné.

Vhodné jsou také okrasné jabloně, slivoně (Amanogawa, Oshidori) či třešně (Tibetská, chloupkatá). Znáte pohlednice z japonských oslav jara? I takovou sakuru (Accolade, Royal burgundy) můžete mít na malé zahradě. Její květy jsou doslova dechberoucí a je velmi pěkná i vzrůstem či vzhledem kmene a koruny.

