Tyto stromy podle feng shui svou negativní energií přinášejí neštěstí. Máte je?

Víte, které druhy stromů byste neměli za žádnou cenu sázet okolo svého domu? Mohou vám podle feng shui přinést neštěstí, nemoc nebo osamělost. Vyvarujte se jich a budete mít doma klid i harmonii.

Určitě se na každé zahradě najde alespoň jeden strom. Podle některých lidových pověr však některé druhy stromů mohou přinášet negativní energii. Stejný názor má i starověké čínské umění feng shui, které se zabývá aranžováním věcí, jež ovlivňují energii daného místa. Jaké listnáče nebo jehličnany byste proto měli raději při výsadbě vynechat?

Stromy přinášející smrt

I když se duby považují za symbol dlouhověkosti, mohou být velmi zákeřné. Pokud se totiž bude majitel nacházet ve špatném stavu, dub z něj vysaje jeho poslední zbytky životní energie. Vrbě se naopak neříká jen tak pro nic za nic smuteční. Jedná se o strom s negativní aurou, který může přivolat majiteli nepříjemnosti. Pokud se narodí dítě, určitě nezasazujte vrbu. Po celý jeho život by bylo nešťastné.

Ženy by si měly dávat pozor na břízu

Bříza se označuje za sídlo zlých duchů. V blízkosti tohoto stromu jsou ohroženy hlavně ženy, které mohou trpět nemocemi pohlavních orgánů i neplodností. Pokud ji však zasadíte za plot, bude se chovat jako štít proti všem zlým silám. Jilm zasaďte pouze v případě, že máte plno sil. Pokud jste naopak zbabělí či nejistí, může být jeho blízkost, zejména pro muže, kontraproduktivní. Svobodným ženám pak vysává energii.

Bříza má také schopnost odebírat všechnu vlhkost ze země, čímž její okolí nemá šanci na přežití. Zdroj: Archiv ireceptar.cz

Chování podle ročního období

U mnoha rodinných domů si můžete všimnou jehličnatých stromů, především smrků. K tomuto stromu se však váží dvě pověry. Jedna říká, že smrk odebírá energii a vyhání muže z domu. Druhá tvrdí, že je ochranou před hádkami v domě. Obě pověry mají něco do sebe, jelikož v létě smrk opravdu vysává energii a v zimě poskytuje svému okolí zdroj.

Túje ano, ale...

Další populárním stromem je túje, který se používá na živý plot. Chrání před hlukem, sluncem, prachem a jeho vůně odhání zlé duchy. Na druhou stranu však prý zabraňuje svobodné dívce, která bydlí v blízkosti, aby se vdala. Nesázejte túji příliš blízko domu, jelikož její silný kořenový systém by mohl narušit základy vašeho domu.

Túje je defenzivní dřevina, která může chránit, ale také uškodit. Zdroj: Shutterstock

Pozor na vzhled

Rostliny s ostrými listy podle feng shui řežou prostor a přispívají k energetické nerovnováze. Vyvarujte se jim v místech, kde rádi odpočíváte. V přední části domu by se neměly nacházet ani žádné velké, mohutné a vysoké stromy. Bránily by vstupu hlavní energie na pozemek a do domu.

Zdroje: adbz.cz, analyzabydleni.cz,magazinzahrada.cz