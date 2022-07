Jak na stavbu suché zídky: Je to jednoduché, zvládne to i nekutil

Máte zahradu a rádi byste si na ní vybudovali zídky? Jde to i bez malty a betonu. Poradíme vám, jak na to.

Suché zídky získávají v poslední době na velké oblibě. Dají sice práci, ale oproti těm, při kterých se používá beton či malta, vypadají v zahradě mnohem přirozeněji. Díky zídce můžete zpevnit svah nebo zmírnit nerovnosti. Ovšem nedejte se mýlit, suchou zídku si můžete postavit i na rovné zahradě, je krásná i jako solitér, můžete pomocí ní ohraničit svůj pozemek, terasu nebo vysoký záhon.

Suchá zídka může být i zajímavým solitérem. Zdroj: Profimedia

Brání splachování půdy

Suchou zídku oceníte i během dešťů. Nezadržuje totiž stékající vodu, ale volně ji propouští do zahrady, přičemž brání splachování zeminy. Taková zídka nabízí také útočiště pro různé živočichy, včetně užitečného hmyzu, může v ní růst i mnoho rostlin.

Kameny z okolí

Jaký materiál na suchou zídku použít? Vhodná je břidlice, žula, pískovec, či vápenec. Rozhodně respektujte prostředí, ve kterém žijete, a vybírejte takový kámen, který je pro vaše okolí přirozený a pochází z vašeho regionu.

Při stavbě suché zídky je důležitá pečlivost. Zdroj: Profimedia

Nesmí se hýbat

Při budování suché zídky postupujte pomalu a pečlivě. Nejprve je nutné vykopat základy asi 40 cm hluboké. Řiďte se pravidlem, že zídka u paty musí být širší než v nejvyšším místě. Ideální šířka u paty je 1/3 výšky zídky. Do výkopu založte asi 15 cm vrstvu udusaného štěrku a drceného kamene, pak pokládejte kameny a skládejte je tak, aby do sebe zapadly a nehýbaly se. Dá to práci, ale pečlivost se vyplatí.

Kořeny drží stabilitu

Během stavby suché zídky vyplňujte prostor mezi kameny substrátem, který smíchejte s pískem a štěrkem. Osazujte je také už během stavění nejrůznějšími rostlinkami. Jakmile se rozrostou, kořeny pomáhají držet stabilitu zídky. Také je vhodné mezi svah a zídku sypat hrubší štěrk, který pomůže odvádět přebytečnou vodu pryč. Poslední svrchní řada kamenů by měla být z větších kusů, zajistí se tak stabilita zídky.



