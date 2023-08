Suchý potok je hitem internetu. Odborníci tvrdí, že ho v zahradě má mít každý

Proč mít vyschlé koryto na zahradě? Je takový suchý potok jen na okrasu nebo je to vyloženě dobrý nápad i z jiného důvodu?

Suchý potok aneb voda v zahradě

Suchý potok nebo vyschlé koryto je zahradní prvek, se kterým jste se možná setkali na stránkách časopisů, v pořadech o zahradničení nebo na internetu. Ač nejde o novinku, je to prvek, který se právě nyní znovu objevil, v hledáčku odborníků i zahrádkářů. Proč?

Co se týče funkčnosti, takové suché koryto může být dobrým způsobem, jak z částí pozemku odvést vodu určitým směrem. Vzhledem k prohlubujícímu se problému s vodou v krajině je však lepší použít toto suché koryto jako shromaždiště dešťové vody, která díky tomuto prvku neodteče mimo pozemek, ale zadrží se a vsákne v místě. Stejně jako africká koryta se i u vás na zahradě může vyschlý potůček zaplnit vždy při „monzunových“ deštích.

Zadržte vodu v suchém potoku

Pokud vás téma zadržování vody v krajině zajímá, jistě se podívejte také na tvoření takzvaných svejlů (z anglického swale) nebo dešťových zahrad, které se snaží s nebeskou vodou pracovat co nejefektivněji.

Stejně tak i v případě suchého koryta pamatujte na to, že ač chcete vodu částečně stáhnout a zadržet, určitě by to nemělo být v těsné blízkosti domu. I když jsou koryta suchá po většinu roku, měla by vznikat pod úrovní domu, případně vodu odvádět mimo zástavbu.

Suchá koryta však nejsou zdaleka jen funkčním prvkem. Mohou být také velice krásná. Byť jim voda chybí, stejně evokují přítomnost vodního prvku. A to především pokud jsou velmi vypracovaná a sestavená z plochých kamenů ve směru imaginárního proudu.

Uznejte, že je to prvek zajímavý, ale na druhou stranu mnozí touží spíš po přírodnějším vzhledu. Takový suchý potok vypadá obyčejně, jeho tvorba je snad ještě náročnější. Břehy koryta by měly být lemované většími kameny až balvany, zatímco menší oblázky mohou tvořit středovou část. Nezapomeňte několik větších kamenů nechat i v korytě, abyste vytvořili vzhled vody obtékající balvan. Koryto je ideální nepravidelné s mírnými meandry. Takto přirozené suché potoky se hodí jak do zcela přírodních zahrad či na konec pozemku, tak pro orientální či jiné dekorativní zahrady. Protože tam, kde je potok, může být i lávka, mostek nebo alespoň nášlapné kameny přes koryto.

Tvorba suchého potoka u vás na zahradě

Jak takový suchý potok založit? Především nevzdorujte příliš krajině. Zjednoduší vám to práci, i když je jasné, že pokud má koryto vodu zadržet, budete možná muset směřovat podle toho. Spíš po vrstevnici a případně jen mírně dolů, aby vám voda neodtekla.

Stejně jako u svejlu i v případě suchého potoka je dobré vyrýt strouhu pod úrovní stávající plochy. Nemusí to být příliš hluboko, 20 cm je často zcela dostačující. Koryto po celé délce vyložte netkanou textilií a vysypejte drenážním materiálem. Až na ten, téměř v úrovni okolní zahrady, pokládejte kameny ať už velké po stranách nebo menší oblázky či štěrk, které budou tvořit proud potoka.

Suchý potok může působit velmi přirozeně a být tak i na odlehlejší části pozemku. Zdroj: Profimedia

Kde hledat materiál? Nejen v hobby marketech, ale také kamenolomech či pískovnách ve vašem okolí. V těchto provozech nabízejí různou kvalitu místního materiálu a někdy i dekorativní oblázky z jiných oblastí republiky či například ze Slovenska. Navíc mají často příznivější ceny. Tyto oblázky jsou také přímo určené k použití v zahradách a předzahrádkách, mohou být nejen různé velikosti, ale také barev.

Nezapomeňte břehy osázet vhodnými rostlinami, které ještě celkový dojem dotvoří. Pokud se do tohoto téma zamilujete, věřte, že inspiraci najdete snadno.