Orchidej je nádherná květina, věděli to i Eva a Vašek. Proč ale schne její stonek a co s tím můžete udělat? Důvodem je hniloba stonku a dá se vyřešit několika variantami, podívejte.

Možná jste si někdy všimli, že vaše nádherná bílá orchidej má hnědý stonek. To se může stát, pokud skončil cyklus kvetení vaší rostlinky nebo pokud byla orchidej pěstována ve špatném prostředí, či pokud byla napadena nějakým houbovým onemocněním. Černá hniloba, jak se houbovému onemocnění také říká, je u těchto květin docela běžná. Ať už je důvod hnědého stonku u vaší květiny jakýkoliv, vždy se dá snadno vyřešit.

Video, jak omladit přestárlou orchidej, si můžete pustit Youtube kanále Bylinkový ráj Michaela:

Zdroj: Youtube

Špatné zavlažování

Stonek může začít hnít a hnědnout, pokud květinu přelíváte a dostává nadbytek vody. Orchideje totiž, narozdíl od drtivé většiny ostatních květin, nevyžaduje časté zalévání. Zároveň ale nesmí být úplně na suchu. Pokud vám stonek květiny začíná hnědnout a schnout, ujistěte se, že ji dostatečně zavlažujete. Její hlína musí být vždy alespoň trochu vlhká. Ideální je tudíž orchidej zavlažovat jednou týdně, když je zima a dvakrát týdně v létě. Pokud na to nebudete dbát, uvedete tím rostlinu do takzvaného šokového stavu a její stonek už nebude hezky zelený jako býval předtím.

close info Profimedia zoom_in Když květině hnědne stonek, může to znamenat, že se vaší orchideji nedostává správného zavlažování.

Houby a orchideje

Když se ve stejném květináči potkají houby a rostlina, umí to nadělat pořádnou paseku. Houbové onemocnění může napadnout kořeny a z těch se pak rozšířit až ke stonku. To může vést ke zhnědnutí a kompletnímu odumření stonku. Spóry hub se totiž šíří do různých částí vodního kanálu. To se může stát, pokud jste orchidej přelili nebo jste nechali kořeny sedět ve vodě příliš dlouho. Naštěstí ve všech případech stačí rostlinu přemístit do jiné nádoby, vyměnit půdu a seříznout infikovanou část. Poté se můžete ještě pojistit tím, že orchidej nastříkáte fungicidním roztokem, pokud je příčinou houbové onemocnění. Také můžete upravit ventilaci a květinu izolovat.

Zdroje: hk-green.cz, www.zahrada.cz