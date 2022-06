Surfinie: Po tomto levném prostředku z lékárničky pokvetou jako nikdy

Kdyby tak v každém okně (či balkóně) byly surfinie! Naše česká města i vesnice by rázem rozkvetly… Nebylo by to hezké? Pokud se chcete stát pěstiteli surfinií, tady je zaručený tip na úspěch!

Surfinie jsou vlastně převislé petúnie. Přestože si svou popularitu získaly především jako ozdoba alpských roubenek, původ mají v Japonsku. Zdejší firma Sutory je vyšlechtila v polovině 90. let minulého století a od té doby je Evropa zaplavena sytě červenofialovými, modrými, bílými či růžovými květy surfínií. Pokud i vy chcete proměnit svůj balkon v květinovou oázu, máme pro vás pár tipů, jak na to.



Spousty květů i barev - to jsou surfinie

Surfinii můžete zasadit prakticky kamkoliv. Nejvíce vynikne v truhlících a závěsných květináčích. Jaký druh si vyberete, je čistě jen na vás.

Velkokvětá surfinie v červenofialovém (Shihi Purple), bílém (White), modrém (Blue) nebo růžovém (Hot Pink) provedení.

Pokud jste náturou „hračička“, oceníte drobnokvěté nebo plnokvěté odrůdy, které se označují jako Surfinia Double.

Ale pozor, je tu jeden háček! Ne všechny surfinie jsou převislé! Třeba taková surfinie kompaktní tráví celý život „na stojáka“ a přes květináč se vám nepřehne, ani kdybyste jí lámali v pase.

Opačný případ je odrůda Repens, která patří mezi největší „gymnastky“ z rodu surfinii. Nejenom, že je extrémně převislá, ale vytváří ty pověstné barevné balkóny, které znáte z alpských vesniček!

Při volbě odrůd nepodceňujte ani barvu. Vybrané rostlinky by k sobě měly hezky ladit!

Základ tvoří půda

Nastěhovat si do truhlíku surfinii není zase taková potíž. Jediné, co jí musíte nachystat, je dobrá a výživná půda. Doporučujeme zajít do zahradnictví nebo hobbymarketu a sáhnout rovnou po namíchané směsi pro pěstování surfinií. Většinou jde o mix rašeliny a základních prvků (dusík, fosfor, draslík, železo), které jsou důležité pro dobrý vývoj rostlinky. Pokud chcete, můžete výživnou manu surfinii připravit i sami – stačí namixovat rašelinu, kompost a písek v poměru 2: 1: 1.

Kam vysadit surfinie?

Surfinie miluje slunce, proto ji umístěte na jižní, jihovýchodní či jihozápadní stranu. Jen si dejte pozor, aby to tam nepražilo až moc. Přílišná pozornost žhavých slunečních paprsků může rostlinu ošklivě popálit. Co ale surfinie opravdu nesnášejí, jsou vydatné deště. Přestože jde o přísun vody, rostlinka si tuhle „závlahu“ moc nevychutná. Naopak – většinou nasákne tekutinu a její květy dříve nebo později zplesniví. Pro vás je pak důležité tyhle „odpadlíky“ co nejdříve odstranit, aby se nákaza nešířila dál.

Surfinie miluje slunce, proto jí umístěte na jižní, jihovýchodní či jihozápadní stranu. Jen si dejte pozor, aby tam slunce nepražilo až moc. Zdroj: Profimedia

Zálivku mají surfinie rády „do polopita"

Jak už jsme naznačili, surfinie má k vodě poněkud rezervovanější vztah. Nicméně zálivku potřebuje. Načasujte si ji na ráno nebo večer, kdy ještě není tak silné slunce. Dříve než surfinii zalijete, přesvědčte se, že substrát je hezky vyschlý. Až pak mu dodejte trochu vláhy. V chladném počasí, zálivku trochu omezte, abyste zbytečně nevytvářeli úrodnou půdu pro plísně. Pokud si nejste jistí v kramflecích, raději pořiďte surfinii samozavlažovací truhlík, kde si sama vezme tolik vody, kolik potřebuje.

Hnojivo z lékárničky

Chcete mít krásnou úrodu květů? Dopřejte jim hnojivo, které zároveň funguje i jako prevence proti plísni. Tenhle přípravek stojí pár korun a jednoduše si ho vyrobíte sami. Jak na to: V 1 litru odstáté dešťové vody rozmíchejte 1 kapku jódu. Roztok důkladně promíchejte a každý měsíc použijte 50 ml. Hnojivo je vhodné i na muškáty!

Když pár surfinií nestačí…

Zamilovali jste se do surfinie? Namnožte si ji. Stačí, když ze silné mateční rostliny uříznete 1 řízek (o rozměru 10 až 12 centimetrů), namočíte do stimulátoru a zapíchnete do květináče. Substrát v květináči by měl obsahovat jednu třetinu písku a dvě třetiny rašeliny. Po třech týdnech by měla rostlinka zakořenit a je vhodná k přesazení.

