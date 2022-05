Jak pěstovat surfinie: Je to snadné, záplavu květů vám bude závidět celé okolí

S největší pravděpodobností budete znát květinku s názvem petunie, což je taková společnice surfinie. Ta je stejně velká, ale má převislou formu. Její plné, křehké a poměrně velké barevné květy vás uchvátí a z vaší zahrádky či balkónu udělají dokonalou oázu.

Slyšeli jste už o třech sestrách se jmény petunie, surfinie a million bells? Jde o nádherné květiny plné květů. které mají svěží zelené listy s plyšovým povrchem.

Skvěle se hodí jak na zahrádku, tak do květináče, kde přepadávají ven. V tom je expertkou především právě surfinie. Do květináče dejte jen jednu sazenici, tvoří totiž bohaté polštáře, které spadají dolů klidně až jeden metr.

Million bells má nejdrobnější a nejmenší kvítky mezi svými sestrami. Je oblíbená především pro své strakaté a žíhané vzory. Můžete si vybrat z nepřeberného množství pestrých barev.

Není důležité hnojení, ale místo Zdroj: profimedia.cz

Surfinii můžete vypěstovat ze semínek i sazeniček

Surfinii si můžete vypěstovat ze semínek, což se vyplatí, pokud ji chcete do velkého množství truhlíků. Běžně však lze koupit sazenice nejrůznějších barev a odstínů.

Sázejte do zeminy pro balkónové rostliny, jako jsou muškáty, či přímo do zeminy, která je vhodná přímo pro sulfinie a petunie. Bude vám stačit květináč o 60 cm šířce, kam můžete dát tři rostliny. Více ne, neměly by pak dostatek živin a vláhy. Na balkon zasazené květiny dávejte vždy až po zmrzlých mužích.

Hnojit nemusíte, ale je nutná ochrana před větrem a deštěm

Surfinie jsou skvělé v tom, že se nemusí hnojit, ale pokud chcete, aby byly opravdu bohaté a kvetly o sto šest, klidně jim hnojivo dopřejte. Hnojte s každou zálivkou v malém množství, nebo ve větším jednou týdně. Lépe se tak totiž hnojivo odměřuje.

Surfinie nesnesou déšť a vítr, milují sluníčko, světlo a teplo. Ideálně je tedy umístěte na jižní stranu. Zdroj: Shutterstock

Pamatujte, že surfinie nesnesou déšť a vítr. Po dešti často trpí plísněmi. Milují sluníčko, světlo a teplo. Ideálně je tedy umístěte na jižní stranu. Správným umístěním si zajistíte plný a bohatý květ. Když navíc budete otrhávat suché květy dřív, než samy odpadnou, květiny vás odmění ještě větší záplavou květů. Navíc působí samozřejmě estetičtěji a svěžeji.

