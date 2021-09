Kdy sušit česnek s natí a kdy bez natě. Neudělejte základní chybu při sklizni

Česnek patří mezi oblíbenou plodinu, která má široké využití nejen v kuchyni, ale také v přírodním léčitelství. Vytěžte ze své úrody co nejvíc. Včasná sklizeň a správné uskladnění může účinky česneku několikanásobně zvýšit.

Správný čas pro sklizeň

Termín sklizně se odvíjí od polohy vaší zahrádky a aktuálních klimatických podmínek. Stále však platí, že předčasná sklizeň může způsobit problémy při sušení. A naopak, pokud česnek necháte v zemi do té doby, až se budou palice otevírat, hrozí, že se vám při vytahování rozpadnou. Správný čas poznáte snadno. U paličáků se květní stvoly vzpřimují. Sbírejte je, jakmile je stonek zakřivený do pravého úhlu. U nepaličáků polehávají. Sklízejte je, když má alespoň polovina rostlin žluté a seschnuté konečky listů. Další nápovědou je také počet slupek. Nepaličáci mají 3-4 slupky, paličáci 4-5 slupek.

Jak česnek vytáhnout

Česnek jde většinou vytáhnout snadno a bez pomocí nářadí. Pokud však bylo delší dobu sucho, je možné, že si budete muset pomoci rýčem nebo lopatkou. Rostlinu obryjte dokola a pak ji nadzvedněte. Poté česnek uložte do košíku a co nejrychleji ho vezměte pod střechu. Za slunných dní může již do hodiny po sklizni dostat tzv. úžeh. Úroda by se vám zbytečně znehodnotila. Nikdy také palice o sebe navzájem nebo o dlaň ruky neoklepávejte. Drobné rány by způsobily, že bude česnek náchylný k napadení houbovými chorobami.

Česnek sklízejte i s natí. Zdroj: profimedia.cz

Kde česnek sušit

Sušení patří mezi podstatné úkony, jež podporují celkovou kvalitu úrody. Česnek byste měli uložit na stinné místo s dostatečným prouděním vzduchu. Ideálním prostorem je půda, stodola nebo zastřešená kůlna. Dejte si však pozor, abyste česnek nesušili těsně pod střešní krytinou. Obvykle tam jsou velmi vysoké teploty, které mohou palice uvařit. Navíc by česnek mohly napadnout saprofytické plísně.

Sušit česnek s natí nebo bez natě?

Nejlepší je sušit česnek s natí. Během sušení se do palice z natě ještě dostanou další potřebné látky, jež ovlivňují chuť a kvalitu česneku. Nemáte-li vhodný prostor na zavěšení, můžete nať česneku odříznout na délku cca 3 až 5 cm a palice uložit na suchou podlahu nebo do bedýnek. Nať odřízněte i v případě, že je napadená chorobami, vysušená nebo plesnivá.

Nať ostřihněte až po usušení. Zdroj: Profimedia.cz

Upleťte si česnekový cop

Nejdříve si připravte palice. Kořeny zkraťte cca půl centimetru od podpučí. Odstraňte uschlé a odpadající části stonku. Česnek s natí můžete sušit různými způsoby. Buď svažte několik kusů dohromady a přehodíte je přes nataženou šňůru napůl, anebo je můžete svázat do tradičního copu. Nejjednodušším způsobem je zaplétání stejnou technikou, jakou se pletou věnečky z lučního kvítí nebo tzv. francouzský cop z vlasů.

