Naše babičky věděly, proč svazují stonky česneku k sobě. Dělejte to také!

Chcete ještě těsně před sklizní zlepšit skladovatelnost česneku, zvětšit velikost palic a množství živin? Zkuste trik našich babiček a svažte listy dohromady.

Česnek ze zahrádky je snem mnoha pěstitelů. Domácí je nejen chuťově výraznější, ale je také nabitý prospěšnými látkami, které z této plodiny dělají superpotravinu. Česnek má totiž až neuvěřitelné antibiotické, antivirové, protiparazitální i protiplísňové účinky. Není divu, že i naše babičky se z něj snažily vytěžit co nejvíce. Proto používaly techniku svazování listů.

Kdy začít svazovat česnekové listy

Hlavním signálem pro sklizeň je žloutnutí špiček listů a narovnávání pacibulek u paličáku. Pro zvýšení koncentrace minerálních a aromatických látek by se česnek neměl cca 14 dní před plánovanou sklizní zalévat. Palice tak nebudou mokré, náchylné ke hnilobě a budou lépe držet pohromadě. Asi 5-6 dní před sklizní začněte svazovat listy. Rostlinu tak tzv. uspíte.

Hlavním signálem pro sklizeň je žloutnutí špiček listů a narovnávání pacibulek u paličáku. Zdroj: Mabuka/Shutterstock.com

Proč listy svazovat

Uzel na rostlině ovlivní fotosyntézu a tento biologický stres má za následek odtok živin do podzemní části. Palice tak budou větší, kvalitnější, plné vitamínů a minerálních látek. Uzlíky navíc způsobí to, že palice můžete skladovat déle a budou lepším osivem.

Jak listy svázat

1. Svazování listů je jednoduché. Vezměte si rukavice, abyste se nepořezali o jejich ostré hrany. Čerstvá šťáva by vám také mohla způsobit alergickou reakci.

2. Pokud jste u paličáků neodstraňovali pacibulky, odstřihněte je čistými zahradními nůžkami nebo nožíkem.

3. Pokud je list vysoký do 35 cm, udělejte jeden uzlík. Jakmile délka přesáhla 40 cm, udělejte uzlíky dva. Vyberte několik středních listů, mírně je zatočte, aby se vytvořil jakýsi provázek a svažte je. Uzel však dotáhněte jen tak, aby se nerozvázal. Postupujte opatrně. Poškozené listy by mohly napadnou plísně a rostlina by tak zcela odumřela.

Uzlíky na listech pomohou k lepší úrodě. Zdroj: Profimedia.cz

Česnek pěstovaný ze semínka

Pokud jste si vysadili česnek ze semínka, se svazováním si starosti dělat nemusíte. Dynamika takto pěstovaných rostlin je totiž jiná a živiny se stáhnou i bez této metody.

