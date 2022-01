Švédská svíce: Jedno poleno vydrží hořet až pět hodin, když ho správně nařežete

Určitě mnoho lidí touží po krbu přímo doma. Je to jistě nádhera, zejména v zimě, i když to uklízení po každém použití je zase druhá strana mince. Co takhle zauvažovat o švédské svíci? Švédská svíčka neboli švédské poleno nebo též švédská pochodeň, je v podstatě poleno rozštípnuté jako koláč a používané jako malý venkovní oheň. Pokud je umístěn stabilně a rovně na zemi, můžete na něm i vařit. Navíc je velmi snadné si švédskou svíci vyrobit.

Pokud máte zahradu nebo třeba i větší terasu či balkon, pak švédská svíce může být tím pravým řešením. Potřebujete k tomu jen zvládnout motorovou pilu. Ale neděste se. Jde skutečně jen o základy. Švédská svíce je totiž v podstatě shora naříznutý špalek dřeva, ve kterém je rozdělaný oheň. Jeho velkým benefitem je to, že dokáže hořet až pět hodin.

Jak svíci vyrobit?

Základem je vybrat dobré a vhodné dřevo. Nejlepší jsou smrk, borovice nebo jedle bělokorá. Vyplatí se použít čerstvě pokácené dřevo a nechat vyschnout teprve hotovou svíci. Zbývající vlhkost v kmeni totiž podstatně usnadňuje řezání.

Švédská svíce je jeden z mnoha netradičních 'táboráků'. Zdroj: Oleksii Klonkin / Shutterstock.com

Dbejte na velikost – nejlepší je zpracovat část kmene nebo polena o průměru 20 až 30 cm a o délce od 80 do 100 cm. Kromě špalku budete ještě potřebovat motorovou pilu, rašpli na dřevo a dřevitou vlnu.

Vyzbrojte se oblečením vhodným pro práci s motorovou pilou a nezapomeňte ani na protiskluzové pracovní rukavice a ochranu obličeje a sluchu. Dbejte přitom na polohu špalku, s nímž budete pracovat. Musí pevně stát, proto ho umístěte na rovnou podložku. Teprve potom veďte středem první řez. Druhý řez prochází také středem polena, a sice pod pravým úhlem k prvnímu řezu, takže výsledkem je kříž. Oba řezy by přitom měly být stejně hluboké a končit 20 až 30 cm nad zemí. Řez ve tvaru kříže k zapálení ohně a následnému hoření zpravidla postačí.

Na švédské svíci lze i vařit. Zdroj: woodHunt / Shutterstock.com

Tím však ještě nejste u konce. Budete muset provést další zářezy do špalku, to kvůli vzduchu. Abyste zvýšili přívod vzduchu do švédské svíce a usnadnili si zapálení ohně, můžete udělat ještě dva další zářezy. Ty by měly na horní ploše špalku vytvořit hvězdici. Obě dodatečná proříznutí mohou být hluboká jen 20 až 30 cm. O centimetr víc nebo míň však nehraje žádnou roli.

Švédská svíce. Zdroj: Anatoliy Eremin / Shutterstock.com

Jak bude hořet?

Proříznuté štěrbiny na středu polena ještě rozšiřte rašplí, abyste do nich mohli snadno vtlačit dřevitou vlnu napuštěnou voskem jako podpalovač. Hotovou švédskou svíci pak nechte schnout v kůlně nebo kdekoli v suchu pod střechou alespoň šest měsíců.

Co se svící?

Když máte hotovo a počkali jste si půl roku, můžete svíci konečně zapálit. Postavte poleno vzpřímeně na ohnivzdorné místo. Dobrým místem je stávající ohniště - když poleno dohoří až na dno, zůstane na něm trochu popela a spáleniny. Pokud dbáte na to, aby bylo postaveno tak, aby byla horní část rovná, můžete ho použít jako plochu na vaření.

Zapálit jej můžete pomalým způsobem tak, že na vrcholu polena vytvoříte malý oheň s podpalovačem. Pokračujte v rozdělávání ohně, dokud uhlíky a podpal nezačnou padat do polena. Při hoření můžete do středu strkat klacík. Zapálit švédskou svíci můžete i rychlým způsobem, a to tak, že na vrchol polena položíte podpalovač a zapálíte ho.

