Svilušky: Naše babičky je spolehlivě likvidovaly domácím postřikem z muškátů

Svilušky umí potrápit každého zahrádkáře. Tito drobní roztoči dokáží snadno zničit vaši úrodu, a proto, když se na rostlinách náhle objeví, je nutné se jich co nejdříve zbavit. Existují i postřiky na svilušky bez chemie.

Býložravý hmyz, který napadá venkovní, ale i pokojové rostliny. To jsou svilušky. Dokáží za krátký čas zlikvidovat zeleninu i ovoce na vaší zahrádce. Pochutnávají si na listech i na celých rostlinách rajčat, paprik, okurek, ale najdete je i na jahodách či oleandru, rybízových a angreštových keřích.

Svilušky jsou miniaturní, když se na ně podíváte pod lupou, vypadají jako pavoučci a také díky pavučinám se ze spodní strany listů, kde bývají ukryté, rozlézají po celé rostlině. Vyhovuje jim horké a suché počasí, obzvláště se jim daří ve sklenících.

Svilušky se objevují na spodní straně listů. Zdroj: Profimedia

Bílé tečky

Po celém světě existuje více než tisíc druhů svilušek, u nás se nejčastěji objevují sviluška chmelová a sviluška ovocná. Sviluška chmelová napadá chmel, ale také brambory, maliníky, okurky, okrasné rostliny, dohromady asi 300 druhů rostlin. Sviluška ovocná se objevuje na pupenech ovocných stromů, jako jsou hrušně, jabloně či švestky. Nejprve se začnou na spodní straně listů podél centrální žilky objevovat malé bílé tečky, listy ztratí svou barvu a objeví se na nich i zmíněné pavučinky, které postupně pokryjí celou rostlinu a zahubí ji.

Pavučinou svilušky postupně obalí celou rostlinu. Zdroj: Profimedia

Zkuste to přírodně

Svilušek se můžete zbavit různými způsoby, tím nejsnadnějším je samozřejmě postřiky snadno dostupnými chemickými přípravky. Zkuste se však tentokrát obejít bez chemie a vyzkoušejte triky našich babiček a jejich babiček, které jsou zcela přírodní a šetrné k rostlinám. Potřebujete k tomu heřmánek nebo mýdlo na praní.

Heřmánek a mýdlo

Rozprašovačem s odvarem z heřmánku ošetřete spodní stranu listů. Připravíte ho z 5 až 6 lžic květů heřmánku a zalijete 1000 ml vroucí vodou. Nechte asi 10 minut vyluhovat a máte hotovo. Listy stříkejte každé 3 dny, a to po dobu 3 týdnů. Funguje i mýdlový roztok, jednoduše mýdlo na praní rozpusťte ve vodě.

Pomůže postřik z geranium silice. Zdroj: Profimedia

Silice z muškátů

Z generace na generaci se také předával recept na další účinný postřik, a to ze silice z muškátů (geranium silice). Dnes ji bez problémů seženete na internetu, do vyhledávače si zadejte geranium silice a jistě si vyberete ze široké nabídky. To, co naše babičky věděly už desítky let, potvrdily později i odborné studie. Silice z muškátů dokáže svilušky účinně zlikvidovat.

Zdroje: www.nasezahrada.com, www.pasti.cz