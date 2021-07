Jak přilákat sýkorky na zahradu a proč jsou tak mimořádně užitečné pro stromy?

Sýkorky se živí mšicemi, brouky a jiným hmyzem. Jednoduše těmi živočichy, které často označujeme za škůdce. Pokud je nalákáte na svou zahradu, budete mít s jejím opečovávaním méně starostí. Jak to udělat?

Ptáci na zahradě

Zdravý ekosystém potřebuje živočichy všeho druhu. Mezi ně patří i ptáci. Někteří sice dokážou spořádat úrodu třešní nebo hroznů, mezi tím však zabraňují i invazi hladových housenek a dalšího hmyzu. Proto bychom neměli cíleně vyhánět nebo zabíjet jakéhokoli ptáka. V dlouhodobém časovém horizontu by se mohla tato snaha i vymstít.

Užitečná sýkorka

Mezi „užitečné" druhy ptactva, kteří cíleně nelikvidují úrodu a zabraňují mnohé hmyzí kalamitě, patří i sýkorka. Na našich zahradách potkáme několik jejích zástupců. Mezi nejznámější však patří sýkora koňadra a modřinka. Obě dvě se pyšní žlutým bříškem. Samci sýkory modřinky jsou navíc na temeni hlavy a na křídelních letkách azurově modří. Sýkory jsou drobní ptáci. Živí se hlavně housenkami různých motýlů od obalečů po píďalky. Sezobnou rády i mšice, puklice, mery, brouky a jiný hmyz. Dospělá sýkora koňadra dokáže za den spořádat cca 130 housenek. Během celého hnízdění sní mláďata koňader až 3/4 kg hmyzu. Navíc, sýkorky zničí kolem 47 % přezimujících larev obaleče jablečného. Patří tak mezi nejužitečnější ochranáře listnatých stromů. To je hlavní důvod, proč je pozvat na zahradu a postavit jim budku či krmítko.

Dospělá sýkora koňadra dokáže za den spořádat cca 130 housenek. Zdroj: Holger Kirk/Shutterstock.com

Sýkorky na zahradě

Sýkora koňadra je známá svou neobyčejnou přizpůsobivostí. Je schopna obývat nejrůznější typy prostředí a akceptuje i budky, které jí postaví člověk. Běžně hnízdí 2x od dubna do července. Během tohoto období jim můžete postavit domeček přímo na vaší zahradě. Zajistíte si tím přirozenou ochranu proti hmyzím škůdcům.

Budka pro sýkorku

Sýkorky pro svá hnízda vyhledávají vhodné dutiny ve stromech. Sami si je však netesají, proto ocení, když jim na zahradě budku alá dutinu postavíte. Jedním z nejzákladnějších parametrů je vletový otvor. Pro sýkoru modřinku volte průměr 28 mm, pro koňadru 34 mm. Vnitřní rozměr budky by mel být cca 13x14 cm. Mláďata se na sebe nebudou těsnit, přehřívat se nebo naopak neprochladnou. Pokud máte v okolí kočky nebo kuny, dbejte také na dostatečnou hloubku budky. Predátoři totiž mají tendenci strkat tlapku do vletového otvoru. Doporučená hloubka hnízdní dutiny je minimálně 20 cm. Nezapomeňte také na stříšku, aby ptáčkům do nového domova nezatékalo. Budku umístěte minimálně do výšky dvou metrů. Pokud jich na zahradě stavíte více, měly by být alespoň 15 m od sebe.

Budka pro sýkorku Zdroj: Ivan Smuk/Shutterstock.com

Přikrmovat během vegetačního období nebo ne?

Ptáky nijak nepřikrmujte. Nechte je, aby si potravu v podobě obtížného a škodlivého hmyzu našli sami. Plné krmítko by je donutilo zlenivět a vám by nebyli nijak užiteční. V zimě však na své sousedy nezapomeňte. Aby se k vám sýkorky nastěhovaly i napřesrok, již v únoru budky důkladně vyčistěte. Odstraňte větvičky, slámu, trus a nezapomeňte na dezinfekci. Poslouží vám přípravky na čištění kurníků nebo holubníků.