Exotický tamaryšek je prakticky bezúdržbový a snadno si ho namnožíte sami

Napadlo vás někdy, že byste mohli mít na zahradě něco extra? Tak přesně do této kategorie spadá exotický tamaryšek. Chcete se o něm dozvědět víc? Směle do toho, ale upozorňujeme, že si ho co možná nejrychleji budete chtít pořídit!

Tamaryšek, už jen název je krásně záhadný a plný exotiky. Hlavně i zvučně zní. A nejen to, jeho krása vás ohromí. Máte na zahradě místo? Jako solitér by se tam 100% hodil, co říkáte…

Něco o tamaryšku

Tamaryšek (Tamarix) pochází z rodu tamaryškovité a na výběr je přibližně 80 druhů. Jedná se o nízké stromy či keře, které na zimu opadávají. Většinou se setkáte s tamaryškem dorůstajícím dvou až tří metrů. Co je ale chloubou tamaryšku, jsou jeho květy. Je libo purpurovou, červenou, růžovou nebo bílo růžovou barvu?

Tamaryšek skvěle poslouží i jako živý plot. Zdroj: Shutterstock

Tamaryšek si můžete vysadit na zahradě jako dominantu, ale lze z vícero kusů vytvořit i živý plot. Na našem území se nejčastěji setkáte s tamaryškem malokvětým a pětimužným.

Kam tamaryšek upíchnout

Jestliže o tamaryšku přemýšlíte, což je samozřejmě jedině dobře, pamatujte na to, že má rád hodně světla a naopak nesnáší průvan. V tmavší části zahrady vám asi bude nějakým způsobem přežívat, ale jeho krásu si moc neužijete, protože kvetení nebude zdaleka tak nádherné jako při výsadbě na plné slunce. Tamaryšek bude rád za propustnou a lehkou zeminu. Při teplotě hluboko pod bodem mrazu se může stát, že strom přijde o mladé výhonky, proto pečlivě vybírejte druh.

Chloubou tamaryšku jsou jeho květy. Zdroj: Shutterstock

Jak tamaryšek pěstovat

Při nákupu myslete na to, že pokud koupíte menší rostlinu, tím lépe pro vás. Tedy pro vás… hlavně pro rostlinu. Menší rostliny se lépe ujímají a rostou. Sázet lze tamaryšek na jaře nebo na podzim. Po vysazení má rostlina velký úkol – perfektně zakořenit, v čemž jí musíte dostatečně podpořit. Což znamená po výsadbě dobře zalévat. Jakmile se vytvoří kvalitní kořenový systém, péče o keř či strom je minimální. Se zálivkou se to nemusí moc přehánět.

Jak tamaryšek množit

Množení této rostliny není složité. Pokud si myslíte, že to nezvládnete, ujišťujeme vás, že to opravdu zvládne i zahradník začátečník. Na množení si najděte čas v létě nebo zimě. Využívají se k tomu řízky z jednoletých výhonů. Na dolním konci udělejte dlouhý šikmý řez a v horní části výhonku pak proveďte řez rovný kousíček nad očkem. Dolní část navlhčete a obalte ve stimulátoru růstu, který seženete v každém zahrádnictví. Takto ho vložte do zeminy, například do pařeniště nebo do skleníku, a překryjte ho poklopem.

Druhým způsobem množení tamaryšku je hřížení. K tomuto postupu si nachystejte nejlépe mladý dlouhý převislý výhonek. Tento výhon natáhněte z keře až k zemi, kde si předem připravte kvalitní substrát a vytvořte jakousi kolejnici, do které výhonek upevněte za pomoci skoby nebo zatěžkejte kamenem. Po nějakém čase pustí větvička kořeny a vy ji jen odříznete od zbytku rostliny a zasadíte.

