Pokojová rostlina tchýnin jazyk je skvělým společníkem pro všechny, kteří chtějí začít pěstovat rostliny. Tato nenáročná kráska je totiž téměř nezničitelná a zvládne ji vypěstovat každý. Jak tedy správně pečovat o tchýnin jazyk?

Tchýnin jazyk, nebo také Sansevieria, je pokojovou rostlinou, která se stává stále oblíbenější. A není divu! Je to nenáročná a téměř nezničitelná pokojovka, kterou zvládne vypěstovat téměř každý. Pokud jste i vy začátečníkem v pěstování rostlin, tchýnin jazyk je pro vás skvělou volbou.

Na video od Great Gardening, jak snadno množit tchýnin jazyk, se podívejte na YouTube:

Zdroj: Youtube

Péče o tuto pokojovku není vůbec náročná

Tchýnin jazyk je ideální rostlinou pro interiérovou výzdobu. Můžete ji umístit do různých typů květináčů a kamkoliv dle svého vkusu. Tato rostlina snese různé světelné podmínky, od přímého slunečního světla, až po stín, což z ní činí velmi flexibilní rostlinu pro váš domov.

Péče o tchýnin jazyk je jednoduchá, a to i co se týče zalévání. Rostlina nepotřebuje časté zalévání a je lepší ji nechat vyschnout až do hloubky 2-5 cm. V zimě můžete zalévat ještě méně často. Pokud máte obavy, raději zalijte méně než více, protože tchýnin jazyk snáší sucho lépe než přemokření.

close info Shutterstock zoom_in Tchýnin jazyk je naprosto nenáročnou pokojovkou.

Nepotřebuje ani hnojení, ani příliš světla

Tato rostlina je velmi tolerantní vůči různým teplotám a vlhkostem vzduchu. Může se cítit pohodlně při teplotách od 15°C do 27°C. Pokojová vlhkost je pro ni také naprosto dostačující, nemusíte se tedy starat o dodatečné zvlhčování vzduchu.

Tchýnin jazyk nepotřebuje časté hnojení. Stačí přidat hnojivo jednou za půl roku nebo jednou za rok během vegetačního období. Použijte hnojivo určené pro pokojové rostliny a dodržujte doporučené dávkování.

Pokojová rostlina tchýnin jazyk je skvělým příkladem toho, že pěstování rostlin nemusí být složité. S její nenáročností na péči a krásnými listy je skvělým doplňkem do vašeho interiéru.

