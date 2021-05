Teakový olej: Jak ho použít, abyste zvýšili životnost zahradního nábytku

Možná už jste se rozhodli nahradit plastový zahradní nábytek něčím elegantnějším. Ale ne každý dřevěný nábytek se hodí na venkovní použití. Jedním z vhodných materiálů na zahradní nábytek je teakové dřevo. I to ovšem potřebuje údržbu, aby vydrželo dlouho funkční, a od toho je tady osvědčený teakový olej. Co všechno o tomto preparátu víme?

Plastový zahradní nábytek je velmi praktický, ovšem ne vždy je zrovna pohledný. Proto se mnoho domácností rozhodne pořídit si nábytek dřevěný. Tady je ale nutné zvolit správný druh dřeva, ne každé je odolné natolik, aby vydrželo deště, vítr i palčivé sluneční paprsky. A z toho důvodu se zahradní nábytek často vyrábí z teakového dřeva, které je proslulé elegantním vzhledem a zároveň skvělými užitnými vlastnostmi.

Nábytek z tohoto materiálu už ovšem znamená větší investici, proto je dobré vědět, jak o něj správně pečovat Zdroj: Sanatana / Shutterstock.com

Odkud pochází teakové dřevo

Teakové dřevo pochází z Asie, konkrétně z její jižní a jihovýchodní části. Zde rostou stromy teky obrovské, až 40 metrů vysoké opadavé listnáče. A právě z nich pochází ono slavné teakové dřevo. A čím se tak proslavilo? Nepochybně svými vlastnostmi – jedná se o velmi pevné, odolné dřevo, které se nezalekne žádných povětrnostních podmínek, není pro něj problém déšť, sníh, dokonce ani mráz, vzdoruje i plísním a škůdcům. Pro svoji odolnost vůči vlhkosti, která je způsobena vysokým obsahem přírodních olejů ve dřevě, je využíváno i pro stavbu lodí. Nábytek z tohoto materiálu už ovšem znamená větší investici, proto je dobré vědět, jak o něj správně pečovat.

Teakový olej není z teaku, zato mu velmi svědčí

Teakové dřevo není náročné, ovšem za péči se vám odmění stálou medově hnědou barvou a extrémně dlouhou životností. Údržba přitom není nijak složitá. Stačí na ni osvědčený teakový olej. Název by mohl napovídat, že se teakový olej vyrábí z teaku, ale nikoliv. V tomto název trochu klame, teakový olej žádný teak neobsahuje. Ve skutečnosti se jedná o směs kvalitních přírodních rostlinných olejů (lněných, terpentýnových, levandulových, tungových), která je výborná pro ošetření právě teakového, ale i jiných tvrdých a exotických dřev, a to v exteriéru i interiéru. „Teakový olej se rychle vsákne do dřeva, chrání před UV zářením a povětrnostními vlivy, oživuje charakteristickou hnědou barvu dřeva a chrání dřevo před vysušením – zabraňuje tak procesu stárnutí,“ potvrzuje Martin Homolka ze společnosti Kettler, která obchoduje mimo jiné právě se zahradním nábytkem.

Nábytek z teakového dřeva je důležité pravidelně ošetřovat teakovým olejem. Zdroj: Shutterstock.com / JFs Pic S. Thielemann

Jak aplikovat teakový olej

A jak olej nejlépe aplikovat? Nejprve musíte nábytek (ale třeba také venkovní pergolu či jakýkoliv jiný produkt vyrobený z teakového dřeva) očistit od špíny a prachu. V případě, že jste ho čistili vodou nebo vapkou, ho nechte před aplikací oleje důkladně uschnout. Čistý a suchý nábytek potom pomocí štětce pečlivě natřete teakovým olejem. Pokryjte celou plochu včetně rohů a spár, ale nedávejte příliš silnou vrstvu. A teď záleží, jaký povrchový finiš si přejete mít. Pokud chcete mít nábytek polomatný, nechte olej cca 10–15 minut působit a pak nábytek otřete čistým hadříkem dosucha. Následně nechte nábytek ještě minimálně 10 hodin schnout. V případě, že toužíte po lesklém povrchu nábytku, stačí ho natřít olejem a nechat rovněž minimálně 10 hodin schnout. A jak často se takové ošetření provádí? U zahradního nábytku minimálně 1x ročně před sezonou, u starších kousků můžete klidně i častěji, výživný olejový nátěr jim jen prospěje.

A co pravidelnou údržbou získáte?

Podpoříte přirozenou odolnost dřeva, ochráníte ho před oděrem, uchováte medovou barvu dřeva, zatímco bez údržby získá stříbrnošedou patinu, a zvýrazníte jeho přirozenou texturu. Nábytek vám prostě vydrží ještě déle než obvykle, a navíc stále v perfektní kondici a přirozeně krásný. A to se při investici, kterou teakový nábytek představuje, rozhodně vyplatí.

