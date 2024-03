Když vyklíčí semena, někdy se může stát, že se sazenice začnou táhnout do výšky. Kvůli tomu budou slabé. Potřebují vaši pomoc. Podívejte se, jak se můžete tomuto fenoménu vyhnout.

Každý, kdo má zahradu a pěstuje na ní rostliny, je dobře obeznámen s tímto problémem. Když sazenice vyrůstají, někdy se stane, že jsou tenké a vysoké. Tím pádem jsou i slabé a potřebují vaši pomoc a péči. Sazenice budou ohnuté a skloněné. Pokud s tím něco neuděláte, nevyrostou vám správně.

Video, jak na vytáhlé sazenice, najdete na Youtube kanále Zahrada:

Zdroj: Youtube

Jak se to stane?

Když jsou sazenice tenké a táhnou se do výšky, má to tři důvody. Prvním je, že nemají dostatečný příjem slunce a jeho světla. Mladé sazenice totiž mohou mít potíže s přístupem k dostatečnému světlu, ať už se jedná o to sluneční, nebo to pocházející z tepelné lampy.

Druhým důvodem je nedostatek vlhkosti půdy. To se stává, když při sázení rostliny použijete nekvalitní směs na pěstování semen, nebo když zkrátka a jednoduše vyschne, protože zapomínáte rostlinu zalévat. Suchá půda brání sazenicím v přístupu k živinám, které potřebují. Proto, když tuto chybu rychle nenapravíte, budou vaše sazenice dlouhé, tenké a slabé.

Posledním důvodem může být také příliš vysoká teplota. Ta totiž způsobuje rychlý růst, ale nezaručuje jeho kvalitu. Spíše naopak. Stonek bude růst mnohem rychleji než listy, a tím pádem bude mít sazenice nevybalancovaný růst.

close info Profimedia zoom_in Když sazenice nedostanou dostatek vody, nemají kvalitní půdu a dostatek tepla a světla, začnou klíčit do výšky, budou slabé a ohnuté.

Jak tomu zabránit

Pokud chcete zabránit tomu, aby vám rostly nezdravě tenké a příliš vysoké sazenice, je tu jedna důležitá rada. Vše je o správném načasování. Čas, kdy zasadíte vaše rostlinky, je naprosto zásadní.

Je totiž velice lehké se trefit do správné sezóny, ta je většinou na jaře. Ale už není tak lehké odhadnout správný měsíc. Měsíční kalendář se při výsadbě stane vaším nejlepším kamarádem, jelikož si podle něj dokážete vytipovat dny, kdy budou sazenice klíčit rychleji. Je to velice podobné jako s přílivem a odlivem. Nechte vše na starost měsíci.

Nejlepší čas zasadit bylinky či zeleninu je ve fázi novoluní. V této fázi se se vlhkost půdy nejlépe vstřebá do semene, které pak nabobtná a rychle vyklíčí. Samozřejmě je také důležité neopomenout, že vaše sazenice musí mít dostatek světla, kvalitní směs na pěstování semen a ideální teplotu pro jejich růst. Když tyto tři faktory spojíte se správným načasováním, už se vám nemůže stát, že vám vyklíčí dlouhé a slabé sazenice.

Zdroje: www.blizekprirode.cz, ceskestavby.cz