Jaká je ideální teplota ve skleníku: Výkyvy můžou zlikvidovat vaše sazeničky

Skleník nebo pařeniště jsou pro vášnivé zahrádkáře nutností, pokud tedy na ně mají na zahradě místo. Víte však, milí zahrádkáři, jaká teplota by se ve vaší chloubě měla pohybovat, aby rostliny perfektně prospívaly?

Když se řekne slovo skleník, mnoho lidí si představí hromadu zeleniny, ale skleník není pouze o zelenině! Fanoušek sukulentů bude určitě mít vytápěný skleník se samozavlažováním plný těchto prazvláštních rostlin, jiný ho bude mít po strop vyskládaný nádhernými orchidejemi. Ale máte pravdu, nejčastěji skleník lidé využívají právě k pěstování zeleniny.

Ve skleníku se skvěle předpěstovává! Zdroj: Dirk Ott / Shutterstock.com

Jak skleník funguje

Uvnitř skleníků je značné teplo, které je způsobené slunečním zářením dopadajícím na sklo. Právě sluneční paprsky uvnitř vytvářejí teplo, které ze skleníku uniká jen velmi pomalu. Skleníkový efekt je neustále dokola omílaným tématem, ale v tomto případě je tento efekt chtěný a přínosný.

Ideální teplota

Přes den, kdy slunce svítí svou největší silou, skleník řádně větrejte, protože by se teplota neměla vyšplhat nad 32 °C. V tento čas by se měla maximální teplota ve skleníku pohybovat okolo 25 °C, proto je pravidelné větrání tak důležité. V teplých dnech by měl v noci zůstat skleník vyhřátý na 19 °C.

Pokud je sluníčko většinu dne schované za mraky, ve skleníku stačí teplota cca 20 °C, ale v noci by nemělo být ve vyhřívaném skleníku méně než 15 °C.

Jak dosáhnout ideální teploty

Jestliže máte doma pokojové rostliny, víte, že nemají rády změny teplot. Tak je to i s flórou ve skleníku.

Nadměrné teploty lze upravit větráním, kdy otevřete okna nebo rovnou dveře od skleníku. Samozřejmě existují nejrůznější mechanismy, které vám zajistí automatické větrání, když je třeba, a vy se o nic starat nemusíte.

Co se týká nízké skleníkové teploty, tu vám může obstarat vytápění, které je ale finančně docela náročné.

Jednou za pár let je potřeba vyměnit zeminu do hloubky 60 cm. Zdroj: Shutterstock.com / photowind

Pravidla pro pěstování ve skleníku

Vychytaná výsadba – správně načasovaná výsadba je základem k úspěchu.

– správně načasovaná výsadba je základem k úspěchu. Ochrana před škůdci – jelikož je skleník uzavřený prostor, můžete nasadit biologickou ochranu v podobě parazitických vosiček nebo roztočů.

– jelikož je skleník uzavřený prostor, můžete nasadit biologickou ochranu v podobě parazitických vosiček nebo roztočů. Využití každého centimetru – skleníkové regály jsou super fintou, jak využít ze skleníku opravdu co nejvíc. Použít lze i závěsných košíků, kde vám mohou růst například jahody.

– skleníkové regály jsou super fintou, jak využít ze skleníku opravdu co nejvíc. Použít lze i závěsných košíků, kde vám mohou růst například jahody. Pravidelná očista – skleník by měl být čistý, což znamená, že sklo nebo plast byste měli občas očistit, aby skleník splňoval danou funkci.

– skleník by měl být čistý, což znamená, že sklo nebo plast byste měli občas očistit, aby skleník splňoval danou funkci. Výměna půdy – jednou za pár let je vhodné vyměnit zeminu do hloubky 60 cm. Novou zeminu smíchejte s dostatečným množstvím vyzrálého kompostu.

– jednou za pár let je vhodné vyměnit zeminu do hloubky 60 cm. Novou zeminu smíchejte s dostatečným množstvím vyzrálého kompostu. Květináče – využijte na pěstování i květináče nebo pytle.

