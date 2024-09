Tereza Kostková je známá moderátorka a herečka. Nyní vlastní také krásnou luxusní zahradu, kterou popisuje jako ekologickou oázu radosti. A není se čemu divit, podívejte se.

Terezu Kostkovou zná někdo jako moderátorku, především ze StarDance, někdo zas jako herečku a někdo jako obojí. Je to neuvěřitelně sympatická a krásná žena a její krásu jí mnoho žen závidí. Krásou však neoplývá jen sama Tereza Kostková, nýbrž také její naprosto neuvěřitelná zahrada.

Tu Tereza popisuje jako svou oázu radosti a není se čemu divit. Zahrada je totiž ekologická, velká a luxusní. Pokud byste chtěli načerpat inspiraci, jak si zařídit svou vlastní, zahrada Terezy Kostkové je naprosto majestátním příkladem, jak by měla zahrada vypadat.

Video o nádherné zahradě Terezy Kostkové najdete na Youtube kanále Flera TV:

Zahrada Terezy Kostkové

Ne všichni si mohou dovolit velikou zahradu s terasou. To je jasné. Ale pro inspiraci je zahrada Terezy Kostkové naprosto skvělým příkladem toho, že zahrada by měla být oázou klidu, měla by být vždy upravena a mělo by vám v ní být dobře.

Pokud chcete být ekologičtí, pak je skvělým nápadem si do trávníku nechat zabudovat nádrž na dešťovou vodu, stejně jako Tereza. Tím pádem budete moci zalévat květiny, ovoce a zeleninu pomocí dešťové vody z nádrže a budete šetrní k přírodě.

close info Lucie Peukertová zoom_in Podél zeleného a upraveného trávníku rostou různé květiny a stromy.

Trávník na zahradě má Tereza vždy upravený. Podél trávníku jsou vysázené různé květiny a stromy, které zahradě dodávají přírodní dojem. Kromě již zmíněné nádrže na dešťovou vodu a zeleně, která je po obvodu zahrady, je trávník prázdný a uhlazený.

Vše působí naprosto přirozeně a květiny, stromy a uhlazený trávník spolu vytvářejí nádhernou symbiózu. Po trávníku se pak dá lehce dostat do další části zahrady, ve které je takzvaný “zelinářský koutek”. Tam Tereza s rodinou pěstují rajčata, papriky a jinou zeleninu.

Poklad mezi zahradami

Zahrada zelinářským koutkem opravdu nekončí. Po něm totiž přichází další sekce, kterou je kamenné zákoutí, ve kterém je moderní ohniště s dřevěnými sedátky. Další sektor, který má Tereza velice v oblibě, je “sektor motýlího keře”.

Tento keř je naprosto majestátní a na jaře a v létě je obsypán světle fialovými kvítky. V Tereze Kostkové evokuje krásu a moc přírody. Zahradu zakončuje nádherný bazén, který je zabudován na prknech sibiřského modřínu.

Za bazénem je stoleček s židlemi na rozjímání a za ním je divadelní maringotka.Zahrada Terezy je zkrátka absolutně dechberoucí.

