Toulcovka: Proč je tak velký hřích ji zalévat studenou vodou

Lopatkovec je skvělá „čistička vzduchu“. Pokud chcete doma nenáročnou, stále zelenou a krásně kvetoucí rostlinu, pořiďte si právě Spathiphyllum.

Domovinou toulcovky je Kolumbie, střední a jižní Amerika. Lopatkovec tam dorůstá až do 1 metru výšky. No, doma je doma! U nás, jako pokojová rostlina, vyroste cca 25 až 75 cm. Kvete dokonce 2x ročně, proto se jejími květy můžeme těšit dlouhou dobu.

Kam s ní?

Preferuje světlo, dejte jí někam, kde je ho dostatek, ale bez přímého slunce (to by jí mohlo připalovat listy-hnědé skvrnky).

Ve vegetačním období je vhodné toulcovku přihnojit. Já si zakoupila hnojivo v tyčinkách, protože jsem hlava dubová a nevzpomněla bych si každý týden přidat hnojivo do zálivky. Toto hnojivo využívám i do venkovních truhlíků.

Zálivka, tak jako pro všechny rostliny, je velmi důležitá. V zimě stačí krůpnout do květináče jednou za týden, ale během léta má žízeň o dost větší a je potřeba jí zalívat i 3x týdně. Jestli máte doma sušší vzduch, bude vám vděčná za občasné orosení listů. Používaná voda na zálivku by měla být buď dešťová (toto je pro mě sci-fi), převařená (už trochu menší sci-fi) nebo odstátá na pokojovou teplotu (pro mě ideál).

Jak jsem psala, jsem hlava dubová, mnohokrát se mi stalo, že jsem nezapomněla jen na hnojivo, ale i celou květinu. Velkou výhodou je, že vám dá vědět. Spustí listy k zemi a vypadá přichcíple... Toho si už všimne snad každý, pokud jde okolo. Stačí doplnit tekutinu a za pár hodin bude zase v plné parádě.

Nemoci a škůdci

Hnědé konce, listy jdou k zemi – signál, že má rostlina málo vody. Nebo je naopak přelitá. Poznáte to podle substrátu, buď bude moc suchý nebo vlhký.

Hnědnutí listů, hnědé tečky – máte doma nejspíš suchý vzduch, toulcovku častěji roste.

Listy na „půlšestou“ – už jsem zmiňovala výše, rostlina potřebuje zalít.

Mšice – velký nepřítel, který miluje promočenou půdu. Nesahejte po konvičce tak často a bude po mšicích.

Zelené květy – žádná nemoc to není, občas se to stává.

Přesadit a namnožit

Pokud se vám už rostlina nevejde do květináče, je potřeba jí přesadit. Nejlepší období na přesazení je jaro. Potřebujete k tomu jen větší květináč a substrát pro pokojové rostliny. Toulcovku vyjměte z květináče, na dno nového květináče nasypte trochu nového substrátu a vložte rostlinu do nového domova. Obsypte hlínou a je hotovo.

Chcete si rostlinu namnožit? Proč ne. Ideální čas je opět na jaře. A je to naprosto primitivní, že jí rozmnožuji i já, velký antitalent! Celý trs rozdělte tak, aby každá rostlinka měla kořenový systém. Pak je jednotlivě dejte do květináčů, zasypte substrátem na pokojovky, prolijte a je to.