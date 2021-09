Hnojení trávníku na podzim: Proč je tak moc důležité a co přesně udělat?

Sezóna sekání trávníku se pomalu blíží ke konci. Právě teď je správný čas na hnojení či dosévání trávníku. Víte jak na to? Připravit trávník na hnojení není nic těžkého, ale chce to zvolit ten správný okamžik.

Proč hnojit na podzim

Je to docela logické. Trávník právě prodělal nejnáročnější období, kdy často trpěl suchem a slunečním žárem. Na mnohých místech proschnul, zežloutl a možná se objevila i místa bez zeleného koberce. Právě proto je podzim důležitým obdobím pro zdravý růst trávníku a rozhodně se hodí jej dobře pohnojit ještě před tím, než začne mrznout a příroda se uloží ke spánku. Ranní rosa pomůže trávníku absorbovat hnojiva a tráva získá potřebnou kondici ještě před nástupem zimy. Na jaře bude zase zdobit v dobrém stavu a v plné síle.

Léto je za námi, přišel čas nachystat trávník na příští sezónu. Zdroj: Subbotina Anna / Shutterstock.com

Ideální doba pro podzimní hnojení

Pro hnojení trávníku je důležité vystihnout správný okamžik. Mělo byt to být alespoň dva až tři týdny před prvními mrazy. Obecně lze říci, že mrazy jsou u nás obvyklé již v říjnu a první sníh v listopadu. Září je proto ideálním obdobím pro přihnojení. Podívejte se také na předpověď počasí a zvolte dobu, kdy bude pod mrakem, ale bez vydatných srážek. Slunce by mohlo pohnojený trávník popálit a déšť naopak vše odplavit. Trávník je vhodné před aplikací hnojiva posekat, ale pokud je krátký a neroste, není to nutné. Pak byste ale rozhodně měli shrabat listí, které by jinak sekačka také posbírala.

Proč jsou důležitá podzimní hnojiva

Pro podzimní přihnojení zvolte k tomu určená hnojiva. Jsou přímo označená jako „podzim“ a obsahují vyšší podíl draslíku, fosfor a žádný nebo jen nepatrný obsah dusíku. Takové hnojivo sníží růst trávníku před zimním obdobím, ale naopak pomůže trávě k vyzrání pletiv, což je velice důležité. Hnojivo můžete rozhodit ručně, anebo si pořídit třeba rozmetač.

Malé, ručně poháněné rozmetadlo pro hnojení trávníku. Zdroj: Bochkarev Photography / Shutterstock.com

Poslední možnost dosetí trávníku

Na podzim je také příhodná doba pro dosetí trávníku tam, kde prořídl nebo zcela uschnul. Pro podzimní dosetí jsou vhodná konkrétní osiva. Nebo můžete použít takzvanou trávníkovou záplatu. Jde o směs osiva rychle rostoucích trav. Ta vzklíčí a dostatečně vyrostou ještě před obdobím vegetačního klidu. Půdu mělce nakypřete a pokud je to potřeba doplňte substrátem. Travní semeno stačí zapracovat jen centimetr nebo dva pod povrch, zeminu srovnat a vydatně pokropit.

Místo běžného travního semene použijte účinnější směs trávníkové záplaty. Zdroj: Elena Elisseeva / Shutterstock.com

