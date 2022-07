Osvědčené triky profesionálů, aby váš trávník v horku na slunci nechřadnul

Víte, co váš trávník potřebuje za horkých letních dnů? Horko a sucho rozhodně trávníku neprospívají, ale abyste jej ochránili, nemusí vás to zrujnovat. Trávník vydrží i velmi horké dny bez toho, aby příliš vysychal, když se budete správěn starat. Ale jak?

Zdroje: www.tvbydleni.cz, abecedazahrady.dama.cz

Sucho a horko útočí na váš trávník

Horké dny jsou tu. Občas sice prolije trávník i bouřka, ale ne vždy se na ni dá spolehnout. Co když vás zlobí horko bez srážek a váš trávník žízní? O trávník je třeba pečovat a v parném létě mu pomohou tyto vaše kroky. Není to nic těžkého a nic to nestojí!

Zelený trávník je krásný, stojí za ním ale spousta práce. Zdroj: profimedia.cz

Trávník si poradí s horkem i suchem sám

Trávník můžete ochránit přes celé léto a nejlépe to uděláte tak, že ho necháte, aby se ochránil sám. Jedním pravidlem je totiž zvýšit úroveň sečení. I nepatrně vyšší trávník dokáže hospodařit s vláhou lépe, vytváří mikroklima a pomaleji vysychá. Prostě sečte na nejvyšší únosnou výšku, případně zvolte místa na zahradě, kde vám bude vyhovovat vyšší trávník a jiná, která jsou více frekventovaná s úrovní nižší.

Kde nepotřebujete krátný pěkný koberec, nechejte růst louku, nemusí být ani hodně vysoká. Zdroj: Shutterstock.com / Aleksandra Duda

Závlaha trávníku je důležitá během období sucha

Trávník v horku skutečně potřebuje nějakou vodu navíc. O to se můžete postarat několika způsoby, ale důležité je zalévání, kropení či rosení brzy ráno nebo později večer. Čím je půda chladnější, tím pomaleji se bude vláha odpařovat a mizet. Aby měl trávník možnost využít závlahu maximálním možným způsobem, dejte mu dost času v nejchladnější denní dobu.

I když je automatické zavlažování jistě skvělá věc a na velkých plochách by bylo velmi těžké poskytnout trávníku lepší zavlažování, vlastně nejde o nejlepší způsob, jak trávníku vláhu dopřát. Rostliny si totiž zvyknou na automatickou závlahu a vlastně zleniví, málo rostou a netvoří tolik nových kořenů, jako nepravidelně zavlažovaná tráva. Proto se doporučuje zalévat trávník vydatně, ale méně často. Je to pro trávník zdravější než pravidelné kropení.

Mulčování lze porovádět jen když sečete velmi malé kousky trávy, které propadnou mezi stébly. Zdroj: Shutterstock.com / topseller

Během horka a sucha zapomeňte na hnojiva

Horko nepřeje ani přihnojování. Hnojivy můžete trávník zcela jistě spálit. Proto je lepší vůbec se nepouštět do přihnojování v věnovat se radši ochraně trávníku, který ve velkém horku stejně nijak závratně neporoste.

Mulčujte

Mulčování je velmi vhodným způsobem ochrany trávníku, a to z mnoha důvodů. Nejenže drobné kousky trávy částečně zakryjí půdu a vláha se bude z půdy méně odpařovat, ale navíc tlející tráva navrátí živiny zpět do půdy. Mulčování trávníku zbytky trávy neznamená, že necháte posečenou trávu na zemi a z ní se stane udusaná „deka“. Musíte sekat trávu tak, aby se krátila jen o velmi malé kousky, které mezi stébly trávníku propadnou. Takové mulčování pokryje jen půdu, nikoli zelený trávník.