Jak probudit a „opravit“ trávník po zimě: Skvělý je pivní roztok

Chcete mít celou sezónu krásně zelený trávník? Jaro je období, kdy byste mu měli dát opět maximální péči. Pokud mu co nejdřív poskytnete patřičnou ozdravnou kúru, dočkáte se ho brzy.

Obnova trávníku po zimě je každoroční záležitostí, kterou byste neměli opomíjet. Přes zimu totiž dostává pořádně zabrat. Často se na něm objevují nevzhledná vymrzlá místa po napadení plísní sněžnou, jednou z nejčastějších chorob. Způsobuje ji kombinace řady faktorů, nejčastěji je to nadměrná vlhkost trávníku pod sněhovou pokrývkou, ale také nedostatečné provzdušnění nebo přehnojení.

Plevely a nečistoty odstraňte

Začněte dokonalým vyčištěním a zbavte trávník zbytků loňského listí, polámaných větviček ze stromů a všech odumřelých částí travnatého porostu. Důkladně shrabte celou jeho plochu ocelovými hráběmi. Pokud se vám v trávníku rozmnožily mechy, můžete je posypat pískem nebo manuálně odstranit. Zbavte se také všech nechtěných širokolistých plevelů, které by se snadno rozrostly a jsou nežádoucí. Jsou to především šťovíky, pelyněk, lopuch, ale v mnoha případech i pampeliška. Jsou velmi invazivní, a kdybyste je včas neregulovaly, snadno by váš trávník mohly udusit.

Začněte dokonalým vyčištěním a zbavte trávník zbytků loňského listí, polámaných větviček ze stromů a všech odumřelých částí travnatého porostu. Zdroj: shutterstock.com

Pomohou vypichovače

Populárním a efektivním pomocníkem při eliminaci plevelů jsou moderní mechanické vypichovače. Mají nášlapný systém a pohyblivou spodní část, takže se s nimi velice pohodlně pracuje. Vestoje uchopíte kovovými drápky plevel, přišlápnete pedál a plevel jednoduše vytáhnete. Mnohé vytrhávače mají i teleskopickou nastavitelnou násadu pro optimální nastavení výšky a převážně odlehčenou hliníkovou násadu.

Trávník potřebuje opět dýchat

Aby se trávník po zimě opravdu probudil, je nutné jej provzdušnit. Vertikutace mu dodá regenerativní a hloubkovou ozdravovací kúru. Všechna odumřelá stébla vytváří v travnatém porostu travní plsť, která brání dostatečnému přísunu vzduchu a průniku vláhy a živin do půdy. Proto je potřeba ji odstranit buď vertikutačními hráběmi nebo elektrickým či benzinovým vertikutátorem. Nejprve upravte trávník sekačkou na výšku 3 až 4 cm. Optimální hloubka vertikutace, při níž nože travní drn nařežou a zároveň nepoškodí je 2 až 4 mm.

Skvrny zahustěte

Aby se vás trávník krásně zacelil a obnovil, nasypte do vzniklých otvorů stejnou travní směs, kterou jste použili při zakládání trávníku, anebo speciální travní směs určenou pro obnovu. Zaplní narušená místa a zároveň propustí do půdy vzduch, vodu i živiny. Abyste trávník doseli smysluplně, připravte si čistý substrát, do kterého jste přimíchali travní semeno v poměru 3:1 (3 díly substrátu, 1 díl travního semena). Jakmile začne období růstu, tráva bude na poškození reagovat zvýšeným růstem nových a zdravých travních výhonků.

Jak na hnojení trávníku

Aby trávník vypadal svěže a aby zdravě a bezproblémově rostl, je třeba mu dodat živiny. Ideální je hnojit trávník po dešti. Vsaďte na přírodní hnojiva, která jsou pro trávník "lépe stravitelná". Jaké látky by mělo hnojivo obsahovat, aby trávníku opravdu prospělo?

dusík – podpoří růst a regeneraci trávy

draslík – zvýší odolnost proti chorobám a suchu

fosfor – ovlivní správný růst kořenového systému

hořčík – napomůže fotosyntéze

vápník – zajistí větší odolnost

síru – likviduje plíseň sněžnou

Dopřejte trávníku pivo

Trávník můžete po zimě oživit naprosto jednoduchou a snadno dostupnou vychytávkou. Vyrobte si opravdu „nakopávací“ postřik. Smíchejte ½ l piva s 1 l vody a řádně touto směsí postříkejte veškeré narušené plochy. Kvasnice a cukr dodají trávníku energii i potřebné živiny.

Vyrobte si opravdu „nakopávací“ postřik. Smíchejte ½ l piva s 1 l vody a řádně touto směsí postříkejte veškeré narušené plochy. Zdroj: shutterstock.com

Vsaďte i na kompost

Mezi přírodními hnojivy je rozhodně jedničkou kompost a přidání močoviny, kterou však dávkujte velice opatrně, abyste si trávník zbytečně nespálili. První jarní hnojení proveďte během dubna, další aplikaci můžete naplánovat na červen.

Zdroje: www.zahradkarskaporadna.cz, www.bydlimechytre.cz, www.cs.home-comfort.net