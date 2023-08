Likvidujete v trávníku jetel a pampelišku? Experti se chytají za hlavu

Krásný trávník bez jakýchkoliv vad se stal znakem dokonalosti českých zahrad. Často se zahradníci uchylují k urputnému boji s plevelem, přičemž si neuvědomují, že se zbavují užitečných rostlin. Patříte také mezi ty, kteří v trávníku likvidují pampelišky a jetel? Přestaňte s tím, řekneme vám proč.

Každý rok zahrádkáři svádí boj s malými slunci a medovým plevelem. Řeč je o pampeliškách a jetelu, které jsou považovány za trávníkovou škodnou. Opak je ale pravdou. Máme pro vás několik překvapivých důvodů, proč tyto rostliny vzít na milost.

Péče o trávník v létě

Krásný trávník vyžaduje správnou péči. Asi nikoho nepřekvapí, že jinou potřebuje na podzim a jinou zase nyní v létě.

Jak se správně starat o trávník v letních dnech, se podívejte na videu:

Základem je správná technika sekání. Pokud vám trávník dělá starosti a neprospívá, možná vaše technika není zcela vhodná. Zkuste příště travičku nechat delší, uvidíte, že se jí bude dařit mnohem lépe. Udělat pro ni ale můžete ještě něco. Nebojujte s nezvanými hosty. Naopak! Ponechejte ve svém trávníku pampelišky i jetel. Řekneme vám, proč.

Zdroj dusíku pro trávník

Dnes je jetel na pranýři. Dříve býval ale zvaným a hlavně chtěným hostem v trávníku. Důvod je jednoduchý. Jetel má podle odborníků skvělou vlastnost. Sám si dokáže vytvářet dusík a co víc, dokáže jej udržet i v půdě. To znamená, že se mu daří i v ne zcela přívětivých podmínkách a pomáhá k přežití i okolní trávě. Jetel je tedy takový životabudič vašeho trávníku a parťák do nepohody.

Jetel poskytuje potravu mnohým motýlům, navíc také živiny pro váš trávník. Zdroj: LedyX / Shutterstock.com

Životabudič pro zdraví

Pampeliška (Taraxacum officinale) často bývá považována za plevel kvůli své schopnosti rychle se šířit a růst na různých typech půdy. Přesto má pampeliška řadu užitečných vlastností, které stojí za zmínku. V mnoha kulturách je pampeliška tradičně používána jako potravina i léčivá rostlina. Listy lze použít v salátech, přičemž jsou bohaté na vitamíny A, C, K a minerály. Kořen pampelišky se používá v bylinných přípravcích a tradiční medicíně pro podporu trávení a k očistě jater.

Jarní záchrana pro včely

Pampeliška je cenná i pro ekosystém, protože poskytuje potravu pro včely a další hmyz. Je zvláště důležitá jako zdroj potravy pro včely v brzkém jarním období, kdy je málo kvetoucích rostlin. Když pampeliška kvete, poskytuje včelám cenný nektar a pyl. Pampeliška ale přitahuje i mnoho dalších druhů hmyzu, který se živí jejím nektarem a pylem. To přispívá k biodiverzitě trávníků a luk.

Pampeliška je cenná pro ekosystém, protože poskytuje potravu pro včely a další hmyz. Zdroj: Shutterstock

Zlepší kvalitu půdy a zabrání její erozi

Pampelišky mají hluboký kořenový systém, který může pomoci zlepšit kvalitu půdy na zahradě. Kořeny pronikají do hlubších vrstev, což umožňuje půdě lépe zadržovat vlhkost a živiny. Navíc pomáhá zakrýt holou půdu, což snižuje erozi půdy.

Pampeliška je v současné době nežádoucí v intenzivním zemědělství nebo krásně udržovaných trávnících. Nicméně v přírodních a ekologicky zaměřených prostředích má své užitečné místo a přínosy pro životní prostředí.

Jak pampelišku korigovat

Pokud chcete pampelišku v trávníku zreukovat bez toho, aby jste ji úplně zlikvidovali, můžete vyzkoušet několik metod, které ji omezí, ale nepoškodí celkovou biodiverzitu trávníku.

Pravidelné sečení trávníku na optimální výšku (cca 5-7 cm) pomůže omezit kvetení a šíření semen pampelišek.

Když na jaře pampelišky kvetou, jednoduše otrhejte jejich květy, zabráníte tak šíření semen.

Zkuste pampelišky považovat za atraktivní květiny a jejich přítomnost vnímejte jako pestrou součást svého trávníku.

