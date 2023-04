Trávník na jaře: Zásadní věc je ho teď prokypřit, ale musíte to udělat správně!

Víte, jakými způsoby se provádí kypření trávníku? O zelený trávník je nutné pečovat a právě jaro je ideální dobou, kdy byste měli zakročit a trávník na sezonu připravit. Jak trávník důkladně prokypřit?

Krásný trávník vyžaduje prostředky i práci

Trávník má skoro každý majitel nějakého pozemku. Ač můžeme mít proti krátce střiženému trávníku i jisté výhrady, faktem zůstává, že je to funkční a krásná zelená plocha. Kdyby nebylo trávníku, nespíš bychom museli tu část zahrady, kde se chceme pohybovat a kde toužíme mít dostatek místa na všemožné, vydláždit. To ale asi nechceme.

Pokud chcete vypěstovat skutečně zelený koberec, prostě ten nejlepší a nejkvalitnější trávník, pak vás to bude něco stát. Nejen finance při založení a údržbě, ale také spoustu práce.

Podívejte se, jak se má pečovat o trávník, když toužíte po povrchu jako z plyše:

Jarní příprava trávníku

Než se vrhneme na vyjmenování všech činností, které patří k péči o jarní trávník, nutno dodat, že mnohé tyto práce většina nedělá. Závisí to také samozřejmě od velikosti plochy trávníku. Do každé předzahrádky nebo malého dvorku nejspíš nebudete investovat nákup vertikutátoru a možná ani hnojiv. Jak by ale měla vypadat péče o větší plochy, které chcete mít skutečně kvalitně zatravněné?

První jarní posekání, respektive úklid, kterým také posbíráte listí a sestřihnete trávník maximálně o třetinu, by mělo předcházet celému seznamu jarních prací na trávníku. Vyberte si pro tyto práce suché počasí, kdy trávník není podmáčený a denní teploty se udržují nad 10 °C.

Jak trávník prokypřit a provzdušnit

Vertikutaci lze provádět speciálním pomůckami. Nejjednodušší jsou pro vertikutaci hrábě s řeznými ploškami, ale pro větší plochy se hodí mít už vertikutátor podobný sekačce. Vertikutace je v podstatě prořezání trávníku. Jde o vertikální (verti) řez (z anglického cut). Někdy se také používá slovo skarifikace (z anglického scar čili jizva). Ideální rozrušení trávníku je jen velmi mělké, tj zhruba dva, tři až pět milimetrů.

Nože vertikutátoru by měly povrch rozrušovat jen mělce. Na menší plochy můžete pořídit speciální hrábě. Zdroj: Profimedia

Vertikutace se provádí až na dobře zakořeněném trávníku. Pokud neděláte vertikutaci pravidelně dvakrát ročně, udělejte ji pořádně příčně i podélně. Po vertikutaci je nutné vyčesat hráběmi z trávy veškeré zbytky suchých stébel i mechů.

K hloubkovému prokypření se používají také další metody prováděné speciálními nástroji jako je hloubkové kypření tlakem vzduchu nebo vody. Ty se však praktikují na velkých užitných plochách, jako je například golfové hřiště.

Hlubším zásahem, ale s určitými rozestupy, je aerifikace. Jak název napovídá, tímto rozrušením má dojít k provzdušnění trávníku. Částečně však dochází k provzdušnění i při vertikutaci.

Pískování trávníku se provádí po vertikutaci a aerifikaci. Na každý jeden čtvereční metr trávníku budete potřebovat 4 až 8 litrů písku. Čím jílovitější půda, tím více písku byste měli trávníku dodat. Používá se křemičitý písek, nebo takový, který má co nejmenší obsah vápníku o frakci 0–2.

Jednoduchý aerator - speciální návlek na boty, který pomůže při provzdušňování trávníku. Zdroj: NinaMalyna / Shutterstock.com

Jak ještě tráníku prospět?

Vápnění trávníku se provádí v případě, že chcete zklikvidovat mechy, které zeleným kobercem prorůstají. Musí se k němu přistupovat uvážlivě, neboť není vhodné výrazně změnit pH půdu. V kyselé půdě porostou mechy, v zásadité pampelišky.

Hnojení trávníku je vhodné hnojivy s dlouhodobým účinkem a zhruba až týden po provedení jarní údržby. Hnojiva používejte po prolití trávníku, je to vždy lepší než nasucho, kdy mohou hnojiva rostliny popálit.