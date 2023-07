sTrávník vám budou závidět všichni v ulici: Stačí ctít 10 jednoduchých pravidel

Trávník je pýchou každého pána (či paní) domu. Co můžete udělat pro to, aby ten váš vypadal jako z reklamy? Stačí se držet deseti jednoduchých pravidel při péči o něj. Která to jsou?

Trávník je „zelený mazlíček", o kterého se musíte starat. Když něco zanedbáte nebo uděláte špatně, většinou se to projeví na jeho barvě a kvalitě travin. Ovšem, když se o něj postaráte správně, získáte zeleného parťáka, který vám zpříjemní jaro, léto i podzim. Čím vším můžete vašemu trávníku prospět? Na videu najdete spoustu tipů, jak se v létě postarat o trávník: 1. Sekejte ho, ale rozumně Profesionálové, kteří se starají o trávníky ve slavných českých parcích a zahradách, jsou zajedno. Podle nich kvalita zelené plochy závisí na pravidelné péči a sekání. První sestřih dopřejte trávníku už na jaře. Měl by být přiměřený, do maximální výšky 8 centimetrů. Během vegetačního období sekejte trávník každých 7 – 10 dní, aby si udržel svou sílu, svěžest a pevnost. Ale pozor: Se střihem to nepřehánějte. Délka trávníku by neměla být kratší než 4 centimetry! Trávník by se neměl sekat příliš nakrátko. Jinak bude oslabený a náchylný k nemocem. Zdroj: Profimedia 2. Dejte trávníku novou sílu Zbavte ho úhlavních nepřátel – mechu a zplstnatělé trávy. Oba tihle paraziti okrádají trávník o živiny a vytvářejí půdu pro vznik nebezpečných plísní. Protože mech je poměrně zákeřný protivník, nepouštějte se do boje s ním jen motyčkou, rýčem a holýma rukama. Mnohem jistější je použít vertikutátor, který půdu prořeže do hloubky. Výhodou vertikutace je také odstranění plevele a travních výběžků. Díky tomu trávník získá šanci na nové výhonky. Vertikutaci provádějte vždy na jaře a na podzim. 3. Využijte mulčování V létě nechte posekanou trávu na trávníku a pečlivě ji rozprostřete po celé ploše. Díky tomu získá trávník ochranu před letním žárem a i trochu živin. 4. Provzdušněte prostor Trávník je jako pokojíček, který byste měli udržovat v čistotě. Odhrabujte z něj větvičky, jehličí nebo staré spadané listí, které na něm nemají co dělat. Zelené ploše se odlehčí a získá dostatek energie, živin a vody. Nenechávejte na trávě listy nebo zbytky větví. Zbytečně jí ubíráte na síle. Zdroj: Profimedia 5. Zasejte nová semena Zdá se vám vaše zelená oáza po vertikutaci trochu unavená a řídká? Neváhejte holé plochy zaplnit novým osivem. Trávník prokoukne a bude silnější než dřív. 6. Nezapomeňte na hnojení Trávník je neustále pod palbou svých nepřátel. Mezi největší protivníky patří rozpínavý plevel a mech. Aby se jim dokázal ubránit, potřebuje dostatek dusíku, fosforu, draslíku, ale i dalších živin. Proto neváhejte a dvakrát či třikrát ročně mu dopřejte pořádný nášup hnojiva. 7. Zalévejte dostatečně Obzvlášť na počátku, když se trávník probouzí k životu, potřebuje hodně vláhy. Jinak jeho semínka nevzklíčí. Obecně se doporučuje zalévat trávník jednou až dvakrát týdně, ale zato pořádně. Trávník potřebuje hodně vláhy. Zdroj: Profimedia 8. Vyrýpněte plané rostlinky Ne všechno, co je součástí trávníku, tam skutečně patří. Spousta zelených ploch bývá osídlena rozpínavým plevelem, jako jsou pampeliška, sedmikráska, jitrocel nebo jetel. Každá z těchto rostlinek se na trávníku objevuje v jinou dobu. Pokud nechcete mít trávník prokvetlý planou zelení, okamžitě ji odstraňte i s kořenem. Jinak za chvíli vyroste znovu. 9. Dejte trávníku tvar Trávník vypadá hezky, když je jeho plocha něčím vytvarovaná a vymezená. Proto zkušení zahradníci doporučují zpevnit okraje trávníku nízkými obrubníky. Okraje trávníků se výborně udržují pomocí ručních zastřihovačů nebo trimmerů. Obrubník dodá trávníku hezky tvar. Zdroj: Profimedia 10. Pořiďte si kvalitní nářadí Aby váš trávník vypadal božsky, potřebujete na jeho údržbu kvalitní nářadí. Se sekačkou s tupými noži většinou způsobíte více škody než užitku. Místo toho, aby trávu sekala, jen ji vytrhá, okouše a poškodí. Proto pravidelně kontrolujte stav sekačky a případně nože nabruste. Před zahájením zahrádkářské sezóny zkontrolujte také stav sekačky. Prověřte ovládací prvky, vyměňte olej, promažte převody a vyčistěte zanesený filtr. Zdroje: www.zahradkarskaporadna.cz, www.gartenjournal.net