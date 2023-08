3 smrtelné hříchy v péči o trávník v horkém létě. Dělá je skoro každý. Co vy?

Trávník není tak odolný, jak by se mohlo zdát. Co mu v tropických vedrech nejvíce ubližuje?

Většina trávníků vypadá jako reklama na zelenou barvu. Ale zdání klame. I tenhle porost má své rezervy a když je vyčerpá, je s ním zle. Největším peklem jsou pro trávník letní vedra, která dokážou i z udržovaného pažitu udělat jedno velké spáleniště. „Prevencí je proto zalévat, zalévat a zalévat! Trávník potřebuje pořádnou vláhu. Když ho jen letmo pokropíte, voda se odpaří a k ničemu to nebude,“ říká jeden ze zkušených zahradníků, pan František z Brna. Podle něj stačí stačí trávník zavlažovat dvakrát týdně. Ovšem pořádně. Optimální je 15 litrů vody na jeden metr čtvereční. Proč taková mohutná zálivka? Vláha se musí dostat do spodních vrstev půdy. Jakmile tam je, pak slouží jako rezervoár a žíznivý trávník si kdykoliv nasaje tolik vody, kolik potřebuje. Podle pana Františka existuje spousta dalších přešlapů, které se pěstitelé trávníků dopouštějí. Neděláte některé z nich? Tady je výčet těch největších…

Ve videu uvidíte tři věci, kterých byste se při péči o trávník měli vyvarovat:

Zkrátili jste trávník na maximum

Mít pěstěný trávník je jedna věc. Ale pokud ho „okudláte“ příliš nakrátko, můžete mu dost ublížit. Podle odborníků výrazně krátký střih rostlinu oslabuje a zamezuje jejímu růst. Na druhou stranu nikdo z nás nechce mít na zahradě neprostupnou džungli plnou klíšťat. Tak jaká je optimální délka trávníku? Nejlepší je držet se pravidla 1/3, to znamená nezkracovat trávník více než o jednu třetinu. Díky tomu si rostlina uchová své tkáně, které jí umožní trochu se zchladit a přežít mučivá vedra.

Příliš krátký sestřih trávník oslabuje. Zdroj: Profimedia

Sekáte trávník za sucha

Suché počasí je pro zahradu pohroma. Zeleň je oslabená a neschopná čelit jakékoliv zátěži. Proto je taková projížďka sekačkou pro trávník velký stres. Není schopen se rychle zregenerovat a může se stát, že se pak sluníčku neubrání a rychle seschne. Proto jakékoliv sekání naplánujte po dešti nebo závlaze. Nepouštějte se ale do něj v momentě, kdy je tráva ještě mokrá. Mohla by se vám hrudkovat! Snažte se použít sekačku s ostrými noži. V opačném případě hrozí, že se rostlinné tkáně potrhají a trávník bude vypadat nejenom „okousaně“, ale také bude náchylnější k nemocem.

Hnojíte během léta

Hnojení je dobrá věc, ale v létě se trochu míjí účinkem. Proč? Hnojivo podporuje růst zeleně. Pro trávník to znamená, že i to málo energie, co mu zůstalo, musí vložit do svého vývoje. A to je problém. Místo toho, aby se bránil suchu, slunci a případným nemocem, vyplýtvá svou sílu na něco, co nepotřebuje. Proto odborníci doporučují hnojit trávník v době, kdy není pod takovým stresem. Ideální je podzim, kdy hnojivo může být i zároveň součástí zimní přípravy trávníku.

Trávník hnojte až na podzim. Zdroj: Profimedia

Jak trávníku ještě ulevit?

Vyděsila vás trojice nejčastějších pěstitelských chyb? Nevadí. Vždyť chybami se člověk učí. Nicméně pokud chcete svému zelenému ostrůvku trochu ulevit, zbytečně po něm nešlapejte. K průchodu přes trávník používejte kamenný chodník. Hezky vypadá a zároveň poslouží i jako odlehčení vaší zahradě.

