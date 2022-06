Péče o trávník: Proč ho zalít směsí piva a dřevěného popelu

S vaším trávníkem to vypadá trochu bledě? V letních měsících to s ošetřováním trávníku není jednoduché, péče by měla být opravdu maximální. Zkuste ho odměnit pivem nebo dřevěným popelem!

Po každé zimě přichází plno důležitých úkonů na zahradě a samozřejmě do toho spadá i péče o trávník. Předpokládáme, že ranou jarní péči má váš trávník za sebou a teď se můžete soustředit na správnou výživu a sekání.

Nevypadá váš trávník tak, jak byste si představovali? Můžete ho zkusit zalít pivem nebo roztokem s dřevěným popelem, protože tyto ingredience v sobě skrývají kouzelnou směs látek, jež na trávu zafungují jako skvělé přírodní hnojivo.

Dřevěný popel nevyhazujte! Raději s ním pohnojte trávu a zbytek vsypte do kompostu. Zdroj: shutterstock/NordHelena

Hnojení trávníku

Ideální doba na hnojení trávy je právě teď, protože se tímto způsobem trávník předpřipraví na horké letní měsíce. Lze hnojit chemickými hnojivy nebo organickými. Asi je předem jasné, že chemická hnojiva nejsou moc ekologická, takže většina lidí dává přednost hnojivům organickým.

Jaké látky trávník potřebuje

Fosfor – pro podporu růstu zejména kořenového systému

Síra – přidává se do jarních hnojiv proti sněžné plísni

Hořčík – je důležitý při tvorbě chlorofylu, který je nedílnou součástí fotosyntézy

Draslík – řídí buněčnou stavbu, podporuje odolnost trávníku při suchu, mrazech, chorobách

Dusík – základní prvek pro růst trávy

Železo – pomáhá při žloutnutí trávníku a likviduje v něm mech

Pivo

Pivní hnojivo by se na celý trávník finančně dost nevyplatilo, ale vzpomeňte si na něj po nějakém večírku u vás na zahradě, když ráno uklízíte rozpitá piva. Slijte všechna piva dohromady, nařeďte s vodou (půl litru piva na litr vody). Pak už jen použijte jako zálivku na místa, kde trávník nevypadá úplně svěže. Cukr a kvasnice dodají trávě novou vzpruhu.

Po večírku se vám rozpitá piva budou náramně hodit k pohnojení trávníku. Zdroj: shutterstock.com

Dřevěný popel

Popel ze dřeva obsahuje spoustu cenných látek, jako jsou fosfor, hořčík, vápník, sodík nebo draslík. Hnojení tímto způsobem neaplikujte na trávník ale příliš často. Vhodný je popel ze dřeva, ale může být i z peletek apod. Vyhněte se však rozhodně popelu z uhlí nebo lakovaného a jinak chemicky upraveného dřeva.

Pro hnojení trávníku rozpusťte 500g popela v jednom litru vody. Litr hnojiva by měl stačit na cirka 5 metrů čtverečních. Když vám popel i přesto bude zbývat, hoďte zbytek na kompost.

