Trávník spálený od slunce: 3 triky německých zahradníků na jeho záchranu

Péče o trávník není náročná, je potřeba ale dodržovat určitá pravidla a nedopouštět se základních chyb. Pořádně zabrat dostává trávník hlavně teď v létě, kdy začne prosychat a objeví se na něm žluté spálené skvrny od slunce. Jak takový trávník zachránit a užívat si opět krásně zeleného „pažitu“? Inspirujte se u německých zahradníků.

Dlouhotrvající vedra a vytrvalé slunce kondici trávníku příliš neprospívají. Začnou se na něm objevovat vysušená místa a tráva se zelenou barvou už nemá nic společného. Jak spálený trávník ošetřit a vrátit mu zase vitalitu a zdravý vzhled?

Pečujte správně

Krásně zelený trávník je chlouba každého zahrádkáře. Jenže i tráva potřebuje správné zacházení, aby byla krásně zelená a vypadala zdravě. Jak se o trávník správně starat a vyvarovat se chyb při jeho úpravě? Podívejte se ve videu:

Pokud se ze zeleného koberce stává vyprahlá poušť s vypálenými místy, musíte jednat prakticky ihned.

Není všem dnům konec

Nenechte se vzhledem trávníku vykolejit a začněte ihned jednat. Ve většině případů lze trávník ještě zachránit, jen vás čeká trochu práce. Dobrá zpráva je, že na trávu nad zemí sice není příliš hezký pohled, ale sucho se při dodatečné zálivce nedotkne kořenů, z nichž pak vyraší nová stébla.

V létě dostává trávník zabrat, ale při správné péči jej můžete zase obnovit. Zdroj: Archiv ireceptar.cz

Nesekejte úplně u země

Trávník nikdy nesekejte v parném létě zcela u země. Nechávejte jej o několik centimetrů delší a dobré je i nesesbírat posekanou trávu úplně. Tenká vrstva posekané trávy působí jako ochranná peřina před úplným vyschnutím čerstvě posekaných stvolů.

Před doséváním trávníku je vhodná vertikutace. Zdroj: Archiv ireceptar.cz

Záchrana spáleného trávníku v 10 bodech

Pokud je trávník spálený sluncem, nechoďte po něm. Přebytečná zátěž může poškodit již tak oslabenou trávu.

Zalévejte trávník ve správný čas. Ideální je trávník zalévat brzy ráno nebo pozdě večer, kdy je slunce slabší, aby se minimalizovalo odpařování vody.

Zalévejte pravidelně a dostatečně. Dodržujte pravidelný rytmus, aby se trávník mohl zotavit. Dbejte na dostatečnou hloubku zalévání, aby se voda dostala až ke kořenům trávy.

Ponechte trávník pokrytý tenkou vrstvou mulče, což pomůže udržet vlhkost u kořenů.

Ponechte trávu vyšší než obvykle, což jí poskytne stín a pomůže udržet vlhkost.

V období bezprostředně po spálení trávníku omezte používání hnojiv, abyste nezpůsobili další poškození.

Vyhněte se chůzi na trávníku za mokra. Pokud jste trávník zalili, vyhněte se chůzi po něm, dokud není zcela suchý, abyste minimalizovali poškození.

Pokud máte části trávníku, které jsou příliš spálené a není možné je zachránit, odstraňte je a případně zasejte novou trávu.

Provádějte vzduchování trávníku: Vertikutace pomůže zlepšit přístup vzduchu, vody a živin ke kořenům trávy, což urychlí její zotavení.

Používejte stínící plachty. Pokud očekáváte dlouhé a intenzivní období slunečního záření, použijte stínící plachty na ochranu trávníku před přímým sluncem.

Péče o novou trávu na podzim

Jakmile to bude vypadat, že vypálená a zaschlá místa už podrůstají novou travou, je potřeba trávníku dodat živiny. Aplikujte na něj na podzim hnojivo, které urychlí zotavení trávníku. Velmi vhodné je doplnění draslíku a menší množství dusíku. Zhruba po dvou týdnech od této péče vezměte do ruky vertikutátor a půdu provzdušněte. Pokud je to potřeba, doplňte holá místa novým osivem.

Zdroje: www.youtube.com, www.mein-schoener-garten.de, www.idnes.cz