Jak vytvořit záhony v trávníku bez rytí? Použijte papírové krabice. Podívejte se

Mít svépomocí vypěstovanou čerstvou zeleninu je v dnešní době malý poklad. A není divu, že se o slovo hlásí stále více začínajících pěstitelů. S touhou po vlastní zelenině ale vyvstává klasická otázka. Kam s ní? Zapomeňte na klasické záhony podél plotu. Skvěle využít můžete i trávník. Jak vytvořit záhony na travnaté ploše, vám ukážeme na videu. Je to snadné.

Rádi byste měli vlastní zeleninu a brambory, ale kolem domu máte jen trávník nebo louku? Nevadí. Travnatou plochou disponuje téměř každý rodinný dům a většinou je to plocha, která vyžaduje spoustu péče a starostí, přitom je prakticky nevyužitá, v případě, že neslouží jako hřiště pro ratolesti. Trávník se dá ovšem využít mnohem efektivněji než jen jako prostor k sekání trávy.

Využijte travnatou plochu

Zbudování záhonů má několik nesporných výhon. Nejenže vdechnete život jinak nevyužité ploše, ale založit záhon na trávníku je velmi jednoduché. Není potřeba žádného rytí a můžete si sami zvolit, jaký typ záhonu chcete – hloubený, vyvýšený nebo prostě jen vytvořený návozem organického materiálu.

Jak na záhonky z trávníku, se můžete podívat v tomto videu, kde najdete podrobný postup krok za krokem:

Nejlepší je začít s tvorbou záhonů na podzim, protože zoraná půda zetlí a bude krásně připravená pro další použití. Pokud se do práce pustíte v předjaří, orba půdy odpadne. Dobré je ale půdu prokypřit rotavátorem. Odeberte travnaté drny, pomocí motyky nebo rýče je můžete s vynaložením menší síly strhnout. Podle typu půdy se jí snažte ponechat co nejvíce, anebo naopak co nejméně a nahraďte ji kvalitní prohnojenou zeminou.

Jak připravit záhon metodou bez rytí? Zdroj: Profimedia

Záhon bez rytí

Další a velmi oblíbenou metodou je vytvoření záhonu bez rytí pomocí krabicových kartonů. Na místo, kam chcete záhon umístit, udusejte trávu. Pokud je přerostlá, upravte ji sekačkou a posekaný bioodpad nechte ležet na místě. Na ni umístěte čistý nepotištěný papírový karton tak, aby se pásy kartonu překrývaly.

Jakmile máte tuto část hotovou, čeká vás vrstvení organického materiálu. Ideální je kombinovat různé druhy, aby byla organická vrstva co nejpestřejší. Kombinujte listí, posekanou trávu, prokládejte prohnojenou zeminou a kompostem. Na závěr zasypejte připravený záhon mulčovací vrstvou.

Na záhon bez potřeby rytí můžete začít prakticky hned sázet. Zdroj: shutterstock

Výhody a nevýhody záhonů v trávníku

Vytvoření kartonového záhonu je poměrně rychlá záležitost a výhodou je, že na něm můžete začít prakticky ihned sázet budoucí úrodu. Nevýhodou se ale může jevit menší vrstva úrodné půdy. Záhon tvořený pomocí rotavátru vyžaduje více fyzické námahy, ale získáte větší vrstvu úrodné půdy. Dobré je si také promyslet místo a hlavně plodiny, které na záhonu chcete pěstovat. Pokud si nejste místem záhonu jistí, zkuste to nejprve s malým záhonkem, osvědčí-li se vám, můžete jej rozšířit.

Zdroje:www.youtube.com, www.vari.cz, www.nkz.cz, www.prirodnizahradytrejbal.com