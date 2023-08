3 problémy s trávníkem, které není nutné řešit. Nepřiděláváte si zbytečně práci?

Máte krásný trávník, ale stále si myslíte, že by mohl být ještě lepší? Možná se snažíte vyřešit zbytečné problémy, které ve skutečnosti nejsou důležité. Často se jedná hlavně o plevel a sečení.

Trávník je důležitou součástí každé zahrady. Může být nejen potěšením pro oko, ale i místem k odpočinku a zábavě. Péče o trávník může být časově náročná, ale není nutné dělat stále bezmyšlenkovitě všechno. Existuje několik problémů, které s trávníkem není zas tak moc nutné řešit. Které to jsou, můžete je ignorovat a ušetřit si tak čas i práci?

Pokud se snažíte vyřešit problémy s trávníkem, které ve skutečnosti nejsou důležité, můžete si zbytečně přidělávat námahu. Raději se zaměřte na základní péči o trávník, jako je pravidelné sekání, hnojení a zavlažování. Krásný trávník totiž můžete mít jen s trochou běžného přičinění. Které tři „lapálie“ tedy není nutné zásadně řešit?

Trávník nemusíte sekat celý najednou a vůbec nevadí, že nebude ve všech místech stejně vysoký. Zdroj: 123rf

Plevel na trávníku

Plevel je běžným problémem na všech trávnících a je jich opravdu neskutečné množství druhů. Někteří jedinci se domnívají, že je nutné odstranit veškerý plevel, zatímco jiní jsou názoru, že je to vlastně zbytečné.

Existuje hned několik důvodů, proč není nutné veškerý plevel z trávníku likvidovat. Některé druhy plevelů mohou být trávníku prospěšné, protože pomáhají zadržovat vlhkost v půdě, chrání ho před možným rozrušováním a poskytují potravu hmyzu.

Navíc je odstraňování plevelů stále dokola poměrně časově náročné a jeho hubení pomocí herbicidů je škodlivé pro životní prostředí. Když budete trávník pravidelně udržovat zdravý a hustý, plevel se nemá takovou šanci příliš rozrůstat.

Trávník nemusí být všude stejně vysoký

Mnoho pěstitelů se domnívá, že výška trávníku by měla být po celé zahradě stále stejná, a proto se honí pravidelně po celé zahradě se sekačkou, a to až do totální únavy. Trávník nemusíte sekat celý najednou a vůbec nevadí, že nebude ve všech místech stejně vysoký.

Někdo dokonce seká trávu do různých úrovní záměrně, a to z estetického hlediska. A jejímu vzhledu a zdraví to opravdu nijak nevadí. Ve skutečnosti může být nepravidelné sečení dokonce prospěšné, protože to pomáhá růst trávě zdravěji a hustěji a zároveň je více odolnější vůči chorobám a škůdcům.

Trávník při sekání na různou výšku lépe větrá, což mu napomáhá udržet správnou vlhkost, lépe odolává erozi půdy a jednodušeji přijímá živiny z hnojiva. Jaká je tedy ideální výška sečení?

Závisí to na konkrétním typu a momentálních klimatických podmínkách. Obecně platí, že se trávník seká na výšku 3 až 4 cm, místa ve stínu pak klidně na 5 až 6 cm. Oblasti, které jsou vystavené přímému slunci, by měly být nižší výšky, tedy asi 2 až 3 cm.

Pokud se na vašem trávníku sem tam vyskytují žluté a suché plochy, jedná se o nedostatek vláhy nebo živin, někdy o běžné stárnutí. Zdroj: Shutterstock

Jak často sekat?

Frekvence sečení trávníku se samozřejmě odvíjí od růstu trávy. Trávník, který roste rychle, sekejte častěji oproti tomu, co se vyvíjí pomaleji. Obecně platí, že stačí sekat jedenkrát za 10 až 14 dní.

Žluté plochy na trávníku

Pokud se na vašem trávníku sem tam vyskytují žluté a suché plochy, jedná se o nedostatek vláhy nebo živin, někdy o běžné stárnutí. V tomto případě je tedy dodejte a předcházejte vysychání občasnou zálivkou vzhledem k momentálnímu počasí. Trávník si po nějaké době s takovými místy poradí, takže se určitě nestresujte. Pokud jsou žluté skvrny způsobené stářím, můžete trávník dosít nebo provést vertikutaci.

