Jak ořezat třešně: Tipy odborníků, jak nedělat zbytečné chyby

Jarní měsíce jsou ideálním časem, kdy pečovat o třešeň, aby se vám v létě odvděčila bohatou úrodou červených sladkých a šťavnatých třešní. Jak na to? Co je nejnutnější při péči o třešeň dodržovat?

Už včera bylo pozdě! Pokud chcete mít letošní úrodu třešní velkou, zdravou a chutnou, okamžitě dopřejte své třešni to, co potřebuje, aby mohla pořádně plodit. Kdo by se netěšil na toto dokonalé ovoce plné vitamínů, které lze jíst jak čerstvé, tak zpracovat do mnoha dalších produktů. Takový domácí třešňový koláč, kompot, džem nebo třeba zmrzlina stojí za trochu té péče.

Aby vám třešeň dobře rostla, ukliďte v jejím okolí. Shrabejte opadané listí, větvičky, shnilé plody. Na těch totiž často přezimují patogeny a škůdci. Poté prokypřete půdu kolem kmene, posypte ji vrstvou kompostu a pořádně ji zalijte. Klidně i třemi kyblíky vody.

Aby nebyl kmen vysušený, použijte vápenné mléko. To si vyrobíte tak, že namícháte pálené vápno a vodu v poměru 1:10. Tento roztok natřete na kůru třešně a ochráníte ji tak před přehřátím.

Správný řez třešně podpoří bohaté kvetení. Zdroj: Profimedia

Nejdůležitější je správný řez větví

Samozřejmostí je správný řez větví. Odstraňte ty , které jsou nalomené, suché či viditelně napadené chorobou či škůdcem. Pamatujte, že zachované musí zůstat větve rostoucí pod úhlem 45 ° a ideální je zkracovat výhonky delší než 60 centimetrů. Koruna musí mít minimálně tři, ale ideálně čtyři větve, které budou tvořit kostru.

Třešně žádný speciální tvar řezu nevyžadují. Nejvhodnější je však Zahnův řez. Než ho ale budete moci uskutečnit, počkáte si tři roky, je totiž rozdělen do tří etap. Poté lze zkrátit boční větve na delší pupeny. Nezapomeňte ani odstranit křižující větve.

Aby se třešni dařilo co nejlépe, sáhněte po hnojivu. Musí být složeno z fosforu, dusíku, draslíku a vápníku.

Mladé třešně a višně můžete hnojit i třikrát ročně. Zdroj: Profimedia.cz

Vše dělejte za sucha a příznivých teplot

Všechny úkony dělejte, když svítí sluníčko a je sucho. Ideální není ani vítr a teplota by se měla pohybovat kolem 10 °C. V té době se totiž třešeň začíná probouzet k životu.

Dnes se už jen málokde setkáte se stromem, na jehož sklizeň je potřeba vysoký žebřík, ale trendem jsou naopak stromky nízké, čehož docílíte právě vhodným stylem střihu a tvarováním.

