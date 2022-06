Čím pohnojit třešně a višně, abyste maximalizovali úrodu: Závisí na stáří stromu

Bohatá sklizeň plodů třešně i višně zajisté potěší každého zahrádkáře. Pro tento účel je na zahradě většinou máme. Chcete trhat plody po koších? Pojďte omrknout průvodce hnojením, které je důležité zejména u postarších stromů.

Bublanina, džem, kompot a co ještě? Nevíte, co s velkou úrodou? Máte štěstí, protože sklízení nemusí být vždy ve velkém. Mladý silný strom takovou rozmazlovací péči nepotřebuje, ale starší stromy nemusí plodit tak, jako kdysi, protože jsou vyčerpané a unavené. To je přesně ten okamžik, kdy sáhnout po hnojivu a stromu potřebné živiny dodat.

Třešně i višně jsou jedny z nejoblíbenějších plodů zahrad. Zdroj: shutterstock.com

Pěstování třešní a višní

Vypěstovat si plody třešní a višní není nijak složité a náročné. Stromy se nejkomfortněji budou cítit v nadmořské výšce od 250 – 400 m. n. m. Půda jim vyhovuje sušší, hlinitá a dobře propustná. Milují slunce a teplo, naopak nesnášejí vítr. Pokud máte půdu na zahradě spíše vlhčí, dejte přednost pozdějším odrůdám. Při výsadbě nezapomeňte na oporu stromku, která je u většiny druhů nutná.

Kdy přihnojovat

Poznáte to snadno, neboť v tu dobu začne strom plodit méně, zpomaluje se růst mladých výhonků a na listech se začnou zjevovat skvrnky. V tu chvíli je přesně doba na to, začít se o strom více zajímat a pečovat o něj. Tím ale netvrdíme, že máte mladé stromky vypustit z hlavy a nestarat se o ně!

Jak hnojit

V případě mladých stromů, které jsou ještě v plné síle a největším rozpuku, se doporučuje přihnojit cirka 3x do roka. U postaršího stromu se četnost hnojení omezuje, stačí přihnojit jednou za dva roky.

K hnojení se hodí využít organická hnojiva, například v podobě uleželého chlévského hnoje nebo kompostu, který zapracujte 15 centimetrů do země.

Chlévský hnůj je pro třešně a višně ideálním hnojivem. Zdroj: Profimedia

V jakém množství hnojit

Množství aplikovaného hnojiva záleží na stáří stromu a velikosti koruny. Hnojení vyzrálým hnojem nebo kompostem je následující.

Podle stáří:

6 – 7 let - 30 až 35 kg hnojiva

8 -9 let – 40 až 50 kg hnojiva

Podle koruny:

4m – 60 až 80 kg

6m – 120 až 160 kg hnoje

8m – 240 – 320 kg hnoje

Pokud hnůj či kompost k dispozici nemáte, zkuste vysít a následně do půdy zapravit zelené hnojení. Více o zeleném hnojení se dočtete zde:

Samozřejmě lze využít i průmyslová hnojiva, která aplikujte dle návodu.

Pozor!

Pokud jste starší strom nechávali na pospas osudu a najednou se ve vás něco probudilo v tom smyslu, že chcete stromu dopřát nějaké ty živiny, buďte s hnojením opatrní a přihnojte jen mírně!

Zdroje: www.zahrada-centrum.cz, chalupari-zahradkari.cz, living.iprima.cz