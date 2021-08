S Trik, jak vyčistit zelenou vodu v bazénu bez chemie: Dopřejte mu vitamín C

Krásné letní dny nás přímo nabádají ke zchlazení těla v bazénu, ale co když voda v bazénu náhle zezelená? Naštve to! Poradíme vám, jak se zeleného zákalu zbavit s pomocí vitamínu C.

Zdroje: chalupari-zahradkari.cz, stavimbydlim.cz

Vedro, mžouráte proti sluníčku na plovoucím lehátku v bazénu a užíváte si klid. To zní jako ideální víkend nebo popracovní odpoledne. Co ale opravdu tuto pohodu zkazí – zelená voda! Stačí pár parných dnů, nebo příchod bouřky, a to úplně stačí na rozhození hladiny pH vody. Řasy, které jsou ve vodě přirozené, se změnou pH začnou množit a množit… Až je z bazénu nehezká zelená nádrž.

Filtrace, to je základ

Bez ní nemáte šanci bazén vyčistit. Můžete si vybrat mezi kartušovou a pískovou. Obě vodu filtrují, ale princip filtrace je jiný. Musíte brát ohled i na velikost bazénu.

Písková filtrace

Filtruje vodu přes pískovou křemičitou náplň. Tato náplň zachytí nečistoty, které se ve vodě vyskytují, a přečištěnou vodu následně pošle zpět do bazénu. Její velké plus je v minimální údržbě. Písek se mění za 1-2 roky. Další vychytávky v podobě solárního ohřevu nebo UV lampy, lze k filtraci připojit.

Samozřejmostí by měla být kvalitní voda v bazénu. Zdroj: YanLev / Shutterstock.com

Kartušová filtrace

Ta se skládá z čerpadla a kartušové vložky, je o dost náročnější na údržbu. Voda jde přes papírový válec (tam se zachytávají nečistoty) a tento válec je nutné několikrát do týdne vyčistit proudem vody. Jestli chcete udržet kvalitní filtrování, musíte za sezónu vložku párkrát vyměnit. Kartušová filtrace je vhodná na menší bazény do 8 m³. Je sice levnější a méně energeticky náročná než filtrace písková, ale máte kolem ní více práce.

Vitamín C na zelenou vodu? Zkuste a uvidíte!

Vitamín C (kyselina askorbová), který známe spíše na podporu naší imunity, vám pomůže zbavit vodu zeleného nádechu. Čistý vitamín C v prášku pořídíte za pár korun (internet, drogerie, lékárna). Není nijak škodlivý, nemusíte se bát o zdraví vaše, ani vašich ratolestí. Zkuste nasypat do bazénu pro začátek cca 250 g, po dokonalém promíchání by se měly začít dít divy!

Jaký další tip pro vás na zezelenalý bazén máme?

Modrou skalici! Na začátku bazénové sezóny stačí nasypat dvě lžíce modré skalice do vody a od zelené vody byste měli mít pokoj.

V posledních letech lidé přecházejí na slanou vodu Zdroj: Alliance Images / Shutterstock

Hit posledních let – slaná voda

V posledních letech lidé přecházejí na slanou vodu. Má mnoho výhod, například nevyvolává alergické reakce, nezapáchá, udržuje vodu krásně čistou a nedráždí oči. Lidé jsou s touto technologií velmi spokojení! I já za sebe mohu vřele doporučit.

K dobré údržbě přispěje i bazénové zakrytí po koupací sezóně, kterého je na trhu ažaž. Od levnějších variant jako je například nafukovací bublina na bazén od českého vynálezce, až po velice nákladné zastřešení, které vídáme v amerických filmech.

Občas vám nezbude nic jiného, než po té chemii sáhnout. Koupat se v bazénu chcete, od toho ho máte a nechcete promarnit celé léto tím, že jste se pokoušeli o „bezchemické“ upravení vody.