Babička měla skvělé triky proti popraskání rajčat. Dělejte to jako ona

Pěstitelská sezona rajčat je v plném proudu a každý domácí pěstitel se už těší na bohatou a kvalitní úrodu. Některé druhy rajčat jsou náchylnější k popraskání, proto byste měli znát osvědčené triky našich předků, které vám pomohou tomuto nepříjemnému jevu předejít.

Mezi časté nedostatky při dozrávání rajčat patří popraskání povrchové slupky plodů. Neznamená to však, že by rajče nebylo poživatelné. Tedy do té doby, dokud není napadeno nemocí, hnilobou nebo případnými škůdci, k čemuž je v tomto případě podstatně náchylnější. Jak je možné praskání rajčat zabránit a předejít?

Proč rajčatům praská slupka

Příčin může být hned několik. Tou nejčastější je nerovnováha vláhy, například, když po delším období sucha nastane deštivé období nebo je zálivka nepravidelná. S nadměrnou vodou si rajčata nedokáží poradit a dochází k popraskání pletiv. Rajčatům nesvědčí dlouhodobé přímé slunce a některým druhům ani zaštipování bočních výhonů. Dochází tak k vyšší citlivosti a plody pak praskají. Jsou však triky, které s oblibou využívaly už naše babičky.

Dbejte na rovnoměrný přísun vody

Pokud se chcete prasklým rajčatům vyhnout, zalévejte je pravidelně a s rozvahou. Pokud se občas stane, že necháte půdu vyschnout a zalijete rostliny například až po týdnu, připravte se, že rostlina na to jistě bude reagovat popraskáním slupky. Proto si v případě nepřítomnosti vytvořte buď jednoduchý zavlažovací systém například z provázků, nebo požádejte někoho z rodiny, aby vám rajčata pravidelně zaléval.

Zadržte vlhkost v půdě mulčem

Případnému vyschnutí zeminy předejdete mulčováním pomocí štěpky, suchých listů, čerstvě posekané trávy nebo štěpky. Tato ochranná vrstva zajistí mnohem pomalejší odpar vlhkosti z půdy. Přesto zalévejte rajčata každý den, a to i před deštěm. Pokud jsou rostliny vystaveny tropickým vedrům, zalévejte i dvakrát denně.

Neotálejte se sklizní

Popraskání rajčat se vyhnete také správnou dobou sklizně. Pokud předpodpověď vypadá na vydatné deště a bouřky, otrhejte raději všechna zralá rajčata předem, přestože nejsou červená po celé ploše. Během několika dní vám snadno dozrají v domácích podmínkách. Nechte na nich stopku a dejte je do krabice s jablkem.

Praskání rajčat předejdete i správným hnojením

Pokud jsou rostliny odolné a silné, mohou se plody popraskání také vyhnout. Proto byste rajčatům měli dopřát pravidelný přísun kvalitních hnojiv dle kvality půdy. Zemina s dostatečným množstvím dusíku potřebuje vyvážit fosforem, draslíkem a vápníkem, v opačném případě je potřeba dodat právě dusík a zbylé složky. Zdroj těchto látek najdete například ve vaječných skořápkách.

