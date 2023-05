Pantoflíček a sporýš neúnavně pokvetou celé léto: Jak je sesadit do truhlíku?

Chystáte si už truhlíky na léto a omrzely vás tradiční petúnie či muškáty? Udělejte změnu a vysaďte si pantoflíčky a sporýše. Vaše okna oživí a pokvetou neúnavně až do podzimu.

Říkáte si, jaké balkónové květiny letos zasadit do truhlíků? Vyzkoušejte méně běžné květiny, které jistě zaujmou oko každého kolemjdoucího. Pokud se svých běžných favoritů však nehodláte vzdát, můžete s nimi zajímavý pantoflíček a různé druhy sporýšů sesadit. Vždy však vybírejte druhy, které mají podobné požadavky ke svému zdárnému vývoji.

Jak osázet truhlík hned osmi rostlinami? Podívejte se na video z YouTube kanálu Rok zahradníka:

Pantoflíček

Pantoflíček je zajímavá rostlina s naprosto jedinečnými a impozantními zářivě žlutými květy, které vás při správné péči budou těšit po celé léto. Pojmenování získal dle svého tvaru květu, který připomíná pantofli či dřevák.

Pantoflíček, Calceolaria Zdroj: Archiv ireceptar.cz

Kombinujte druhy

Jedná se o květinu, kterou můžete mít nejen v truhlíku, ale i v nádobách či na záhoně. Existuje velké množství druhů pantoflíčků, které se mezi sebou liší typem květů a jejich zabarvením. Podle dané odrůdy kvetou od konce května do září, některé i do prvních mrazíků, kdy byste je měli zazimovat.

Co pantoflíčky vyžadují

Pantoflíčkům vyhovují závětrná stanoviště a pravidelné mírné přihnojování. Stejně tak by měly mít dostatek vláhy a zemina by neměla nikdy vyschnout. Ocení odstátou vodu v pokojové teplotě nebo dešťovku. Pozor na přelití a zamokření listů. Skvěle vypadají například sesazené s červenými sporýši anebo fialovými petúniemi.

Sporýš

Tato okrasná květina je spíše známá jako letnička, které se říká verbena. Stejně jako v případě pantoflíčku můžete vybírat z nespočetného množství druhů ve vzpřímené i převislé verzi. Liší se tvarem květů a pestrým zabarvením, které je i v žíhané variantě. Můžete si dokonce vysadit i sporýš lékařský, u něhož lze využít jeho léčivých účinků.

Verbena neboli sporýš lékařský. Zdroj: 123rf.com

Rozkvetlé truhlíky nonstop

Kromě nepřehlédnutelných květů je výhodou sporýšů i délka jejich kvetení, takže vás budou těšit až do pozdního léta. Vhodné jsou jak do trvalkových, tak do letničkových záhonů. Obzvlášť vyniknou obklopené různými druhy středně vysokých trav, které vytvoří podrost pod jeho částečně holými stonky.

Sporýš miluje slunce

Pokud umístíte truhlíky s verbenami na plně osluněná místa, budou nadmíru prospívat. V podstatě se jedná o nenáročnou rostlinu na pěstování. Postačí, když jí dáte dobře propustný a výživný substrát, dostatek vláhy bez přelévání a odpovídající živiny.

