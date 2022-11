Inspirace: Nejkrásnější zimní truhlíky. Čím je osadit, aby zdobily až do Vánoc

Také máte nejradši podzimní a zimní dekorace? Přinášíme vám inspiraci, čím vším se teď dají dekorovat truhlíky, které budou nádherně zdobit až do Vánoc. Záleží samozřejmě nejen na vašem vkusu, ale i na finančních možnostech. Chcete truhlík, který bude pěkný na oko a vydrží přes celou zimu? Nechejte se inspirovat.

Se zimními truhlíky buďte opatrní

Truhlíky mohou jednoduše promrznout a díky nutnosti jejich zalévání se může lehce přihodit, že o krásné dekorace přijdete. Vybírejte proto nejen rostliny krásné na oko, ale také ty, o které se zvládnete postarat.

Do podzimně zimních truhlíků patří rostliny, které to vydrží. Aby byly navíc pěkné, jsou to především ty stálezelené, dekorativní listem, případně plody. Mezi takovou zeleň pak můžete umístit něco barevnějšího.

Podzimní aranžmá v proutěném koši: brambořík, vřes, maceška, okrasné zelí, krásnohlávek, libavka, hvězdnice. Zdroj: Natalia Greeske / hutterstock.com

Nutno dodat, že ne vždy se hodí sesazení těchto rostlin, ale spíš jen naaranžování těchto květin vedle sebe v jednom prázdném truhlíku, který můžete izolovat, například bublinkovou folií uvnitř, pokud se obáváte promrznutí. Truhlík použijete jen jako krytku, do které umístíte rostliny tak, aby celková kompozice odpovídala vašim představám. Něco vyššího dozadu, přepadávajícího přes okraj dopředu a tak dále.

Větvičky cesmíny nebo mahonie použijete jako dekoraci nebo rosliny sesaďte. Zdroj: Profimedia

Které rosliny budou zdobit v truhlíku i o Vánocích?

Mezi stálice zimních oken patří vřesy a vřesovce. Jsou to rostlinky milé a stálezelené, které však potřebují kyselejší půdu, respektive pH okolo hodnoty 5. Vřesy kvetou ještě teď v listopadu, ale tím jejích období kvetení končí a na zimu zůstanou už jen zelené.

Macešky jsou rostliny, které vyloženě milují chlad a ani sníh jim nevadí. Samozřejmě ani ony nechtějí promrznout skrz na skrz. Do truhlíků a aranžmá se však velmi hodí a vnesou do něj barvy i nové tvary.

Až do mrazů mohou zdobit také bramboříky, některé kvetou dlouho do podzimu, nicméně mají i velmi pěkné listy.

Bramboříky, čemeřice, drátovec, ale také břečťan nebo barevné zelí se hodí do zimních truhlíků. Zdroj: Profimedia

Barvou i tvarem upoutá drátovec čili krásnohlávek. Jsou to takové ty chomáčky stříbrných lístků. Ani drátovec však nezvládne mráz. V podzimních květináčích vypadá báječně, ale nakonec vymrzne, pokud jej nepřemístíte dovnitř.

Co zůstává? Mrazuvzdorná čemeřice! Její poměrně velké květy jsou dekorativní. Velmi často se můžete setkat s bílou až nazelenalou barvou, nicméně jsou také purpurové, vínově červené, a i různě žilkované.

V zimě zdobí skimie japonská červenými květními pupeny. Zdroj: Profimedia

Pro mnohé bude novinkou také skimie japonská. Patří mezi vřesovištní rostliny a už od konce léta bude zdobit červenými květními pupeny. Je to rostlina, která zvládá celoroční pobyt venku, ale určitě ji nevystavujte sluníčku.

Doslova fantastické jsou tyto zakrslé kosatce 'Katharine Hodgkin'. Kvetou v druhé polovině zimy a na jaře. Jsou spíš raritou, ale pokud budete mít možnost, pořiďte si je!

Fantastické zakrslé kosatce kvetou už v druhé polovině zimy. Zdroj: Profimedia

Není divu, že opravdu zimním dekoracím vévodí stálezelené jehličnany, dekorativní mahonie a cesmíny, a především větvičky s různými bobulkami. Ale také libavky. Libavka je keřík, který je nejen stálezelený a mrazuvzdorný, ale je to nenáročná rostlinka, která zdobí krásně barevnými plody.

Libavka má plody červené, fialové, růžové i bílé a k Vánocům se báječně hodí. Zdroj: Profimedia

K vánočním truhlíkům patří i další dekorace

Podzim je ve znamení sklizně, a tak se často truhlíky dekorují dýněmi. Zima a vánoční čas jsou spjaty se světýlky, lucernami i svíčkami, které nemusí být pravé, a přesto nejde o nepěkný kýč.

Hvězdy i pentle můžete rozhodně přidat, ale máte možnost použít také mnoho přírodních materiálů. Šišky, větvičky a dřívka, sušené plátky citrusů, ořechy, skořicové tyčinky nebo badyán jsou rozhodně spjaty se zimou a svátky, proto se rozhodně také hodí jejich použití do truhlíků.