Mavuň červená: Bezúdržbová, zvládá sucho i horko a kvete do prvních mrazíků

Možná si tuto nepřehlédnutelnou květinu pamatujete z babiččiny zahrádky, kam lákala mnoho motýlů a užitečného hmyzu. Odolává statečně i suchu a můžete ji vysadit na přímé slunce. Řeč je o nádherné trvalce s názvem Mavuň červená.

Je tak výrazná, že je opravdu dominantou každého prostoru. V sezóně se rozrůstá v bohaté keře a kvete poměrně dlouho, a to od května až do prvních mrazíků. Její další výhodou je, že ji vůbec nerozhází letní horké a suché počasí, protože vydrží poměrně dlouho i bez vody.

Mavuň červená (Centranthus ruber)

Jestliže nevíte, jakou kvetoucí trvalku pěstovat na lokalitách plných prudkého slunce, sáhněte po mavuních. Její pěstování je celkově dost nenáročné a na zahradě vám udělá poměrně dost parády. Dorůstá do výšky asi 30 cm, má drobné červené květy a je atraktivní zvláště pro motýly a čmeláky, které si tak na zahradu nenásilně přilákáte. Tmavě zelené listy mavuně červené jsou kopinaté a pokryté drobnými chloupky. Právě díky nim rostlina dokonale odolává suchu.

Mavuň milují i motýli. Zdroj: alybaba / Shutterstock.com

Vždy slunné místo

Nepokoušejte se mavuň pěstovat v polostínu či stinných lokalitách. Tam se totiž květů možná nedočkáte, a když, tak jen v omezeném množství.

Červené květy mění barvu

Ze všeho nejvíce je tato trvalka oblíbená pro svá růžově červená květenství složená z drobných kvítků. Překvapivá je totiž její postupná změna barvy, a to od tmavšího odstínu po světlejší. Běžně to bývá naopak. Ihned po rozkvětu jsou květy nejprve sytě karmínové, později světlají a s odkvětem mají už jen světle růžovou barvu. Dostupné jsou i varianty bělokvěté.

Jakou vyžaduje zeminu

Mavuň červená je nenáročná i na půdu. Daří se jí v jakékoli zemině, s výjimkou příliš mokré půdy. Prostě sucho zvládá lépe a přílišná vláha by mohla poškodit její kořenový systém. Je proto ideální pro výsadbu do skalek, štěrkových záhonů nebo suchých zídek. Můžete ji vysadit i do záhonů s jinými rostlinami, ale je důležité, aby měla vždy dostatek prostoru ke správnému růstu.

Mavuň kvete také růžově nebo bíle. Zdroj: Shutterstock.com / PJ photography

A co živiny?

Mavuň nevyžaduje ani příliš mnoho hnojení. Pokud ji však chcete mít zdravou a plnou květů, měli byste ji hnojit jednou za měsíc během vegetačního období hnojivem s větším obsahem draslíku, který podporuje právě tvorbu květů.

Mavuň je možné hnojit organickým hnojivem, jako je kompost nebo hnůj. Jedná se o organická hnojiva, která jsou šetrnější k rostlinám a uvolňují živiny pozvolna, což je pro tuto trvalku naprosto ideální. Dejte si pozor na přehnojování, mohlo by to způsobit, že rostlina bude slabá a náchylná k chorobám a škůdcům.

