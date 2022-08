Trvalky, které vám pokvetou až do prvních mrazů, pokud se vyhnete těmto chybám

Milujete ten pocit, když vaše září záplavou květů? Teď v létě je to nádhera až k zbláznění! Ovšem stejně to můžete mít až do pozdního podzimu. Jen byste měli mít na zahradě trvalky, které i v tomto období kvetou.

Zahrada nemusí být malířskou paletou jen během jara a léta, stejně tak „babí léto“ a podzim se může pěkně vybarvit. Chce to jen pěstovat ty správné rostliny a vyvarovat se možných přešlapů. Vybrat si můžete z trvalek, které vykvétají i koncem roku. Jejich sezóna startuje během srpna a trvá až do počátku listopadu, protože k nakvetení jim stačí krátký den.

Astry neboli královny podzimu

Přestože oblíbená květina vás potěší svými květy prakticky celou sezonu, její doménou je především podzimní čas. Jejich květy jsou krásné mnohocípaté hvězdy fialové, růžové, vínové nebo bílé barvy. Můžete vybírat ze stovek vyšlechtěných kultivarů, které se od sebe odlišují velikostí, tvarem a barvou květů.

Astra by nikdy neměla být ve stínu, podléhá pak často nepříjemným plísním a houbám. Ke svému růstu potřebuje vzdušné a slunné místo, které je dostatečně chráněno před větrem. Vyšší odrůdy nikdy nenechte bez opory. Ocení výživnou a dobře propustnou půdu s dostatečnou vlhkostí. Na podzim po odkvětu byste je měli seříznout těsně nad zemí. Přestože jsou astry otužilé, dopřejte jim na zimu mulčovací kůru.

Dlužichy jsou atraktivní nejen díky svým pestrobarevným květům, ale to samé platí i o jejich listech. Zdroj: profimedia.cz

Dlužicha hraje barvami i na listech

Dlužichy jsou atraktivní nejen díky svým pestrobarevným květům, ale to samé platí i o jejich listech. Jedná se o velice atraktivní půdopokryvné rostliny, které budou ozdobou vaší zahrady nonstop. Z nízké růžice listů vyrůstají dlouhé stonky, které zdobí bohatá květenství červených, růžových a bílých kvítků ve tvaru zvonku.

Nenechte odkvetlé květy bez seříznutí, díky tomu vám pokvetou bohatěji. Každého ohromí i listy této rostliny, protože jsou poskládané z velice pestré škály barev, a to od žlutozelené přes oranžovou, mnoho odstínů červené, až po temně červenohnědou. Některé odrůdy jsou jednobarevné, jiné zajímavě žíhané.

Dlužichy nepěstujte na přímém slunci, snadno tak vadnou, daří se jim v polostínu. Nepodceňte ani výběr půdy, která by měla být bohatá na živiny a stále lehce vlhká. Rostliny také podpoří dohnojování kompostem. Na zimu je pro ně ideálním mulčem spadané listí, které přispívá k tvorbě humusu v zemině.

Krásná, ale i léčivá třapatka nachová

Třapatky vaši zahradu doslova rozzáří, a to právě i na podzim. Prodávají se v mnoha zajímavých kultivarech a zpravidla kvetou od července až do pozdního října. A v případě, že si pořídíte třapatku nachovou, budete zároveň pěstovat léčivou bylinu, která vám dokonale posílí imunitu.

Nikdy ji nevysazujte do stínu, tam by se jí opravdu nedařilo. Raději jí dopřejte slunné místo, odměnou vám bude to, že téměř nepotřebuje zálivku. Velice dobře se jí bude dařit v propustné půdě. Třapatka vás odmění svými hvězdicovitými a pestrými květy v bílé, oranžové, sytě červené a fialové barvě. A navíc k vám přiláká mnoho užitečného hmyzu a její semeníky budou atraktivním doplňkem vaší zahrady i během zimy.

Třapatka nachová kvete od pozdního léta do podzimu. Zdroj: Archiv ireceptar.cz

A další podzimní trvalky vám představí na svém videu specialista na trvalkové výsadby Honza Nussbauer:

Zdroje: www.receptyprimanapadu.cz, www.zahradkarskaporadna.cz, www.receptyprimanapadu.cz