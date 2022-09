Nejkrásnější bezúdržbové trvalky, které kvetou celý podzim. Máte je na zahradě?

Určitě tyto na podzim kvetoucí trvalky znáte a nějaké ve vaší zahradě právě kvetou. Které další nenáročné až bezúdržbové trvalky si pořídit, aby vám zdobily zahradu právě během podzimu? Nechejte se inspirovat, krásné jsou všechny.

Zdroje: www.magazinzahrada.cz, www.rhs.org.uk

Trvalky kvetoucí na podzim

Trvalkové záhony nejsou pro každého, ale rozhodně patří do bezúdržbových zahrad. Samozřejmě i v takových zahradách a záhonech je potřeba věnovat rostlinám určitou pozornost, na druhou stranu však odpadá výsev, přesazování, zazimování a další práce, které vyžadují další rostliny běžně pěstované v zahradách i předzahrádkách.

Aby vypadaly záhony trvalek pěkně, musíte popřemýšlet nejen o jejich stanovišti a vzrůstu, ale také době kvetení. I když mnohé trvalky potěší oko i svými plody, tobolkami či klasy, největší radost dělají vždy krásné barevné a zajímavě tvarované květy. Které bezúdržbové trvalky vysadit, aby vám kvetla zahrada i na podzim?

Plamenky jsou nádherné i na podzim. Zdroj: Profimedia

Na podzim hýří barvami plamenka latnatá

Plamenka latnatá vás může zaujmout skutečně pestrým výběrem barevnosti květů. Tyto plamenky či floxy jsou poměrně vysoké rostliny jejichž květy byly původně jen růžové, červené či fialkové. Šlechtěním však vznikla řada bílých, lososových, ohnivě rudých a modro fialkových odrůd. Upřednostňují polostín, zvládnou i přímé slunce a potřebují výživnou půdu i dost vláhy.

Léčivá echinacea kvete i na podzim. Zdroj: shutterstock.com

Třpatkovka je léčivá a kvete i na podzim

Třapatkovka nachová také dříve patřila do stejného rodu jako rudbekie, ale ukázalo se, že i přes výjimečnou podobnost jsou to rostliny rozdílné. Třapatkovky čili echinacey také rozhodně patří ke krásně kvetoucím trvalkám zdobícím zahradu i na podzim. Jsou to také navíc léčivky, a proto by vaší pozornosti jistě neměly uniknout.

Třapatka zářivá kvete od srpna do října. Zdroj: Profimedia

Třapatka prozáří zahradu

Třapatka zářivá patří do rodu Rudbekie a kvete krásně žlutými květy s nápadným hnědým vybouleným středem. Tato třapatka patří k trvalkám, ale ve stejném rodu najdete i jednoletky či dvouletky.

Japonská sasanka patří k trvalým kráskám zdobícím i na podzim. Zdroj: Profimedia

Nežná a nenáročná japonská sasanka

Sasanka japonská je jemná a elegantní trvalka, která u nás není masově rozšířená. Kvete v létě i na podzim a dobře se jí daří v dobře propustných, ale vlhčích půdách. Zvládá stanoviště na slunci, ale svědčí jí spíš polostín.

Svíčkovec (Gaura). Zdroj: Shutterstock.com / maratr

Na podzim si zamilujete svíčkovec

Svíčkovec Lindheimerův je trvalka, která u nás dorůstá do zhruba 70 cm. Svíčkovec pochází z prérie a vyhovuje mu proto slunce a zvládá i dočasné sucho. Květy jsou jemné a bílo růžovějící, ale také stonky svíčkovce jsou do červena, a tak je zdobná celá rostlina.

Mochyně je krásná v zahradě i v suché vazbě. Zdroj: Horst-Koenemund / Shutterstock.com

Mochyně je ikonou podzimu

Mochyně jsou jedněmi z ikonických květin podzimu. Jejich lampionky jsou nezaměnitelné a vydrží na rostlině nebo v suché vazbě ještě dlouho po odkvětu. Patří do babičkovských zahrad, ale zažívají i návrat na scénu právě díky neobvyklému tvaru květního kalichu. I když tento krásný lampionek skrývá malý kulatý plod, nepleťte si jej s mochyní peruánskou a nejezte ho.

Také traviny patří mezi krásné trvalky, které potěší i na podzim. Zdroj: Profimedia

Travalky jsou i okrasné trávy

Lalang válcovitý čili imperáta je travina, která se skvěle hodí do trvalkové bezúdržbové zahrady. Najdete ji v bílé i červené variantě, které se liší nejen barvou, ale mírně i lístky. Červené jsou plošší a velmi si na nich pochutnávají kočky, listy bílé trávy mohou být kulatější a tvrdší. Není to však jen trs, kterým lalang zdobí, dělá krásné ocásky klasů, na které je skutečně radost pohledět.

Rozchodníkovec kvete růžově až purpurově, může být však i bílý. Zdroj: Profimedia

Bezúdržbový a nenáročný je rozchodníkovec

Rozchodníkovec je rostlina dužnatá a vitální, která bez problému zvládne výheň i půdu chudou na živiny. Dříve patřila rostlina do rodu sedum, nicméně dnes je již jasné, že tvoří samostatný rod. Kvete nachově, růžově i bíle.