Chystáte se na dovolenou, ale nechcete po návratu najít uschlé a povadlé rostliny na terase či v bytě? Poradíme vám, které trvalky a pokojovky vydrží dlouho bez vody a jaké triky využít, abyste se o ně nemuseli strachovat.

Máte plné ruce práce s plánováním dovolené a obáváte se, že vaše zahrada nebude mít dostatek péče? Nemusíte se bát! Představíme vám trvalky, které zůstávají krásné a zdravé i při minimální zálivce. Tyto odolné květiny snesou sucho a horké letní dny bez úhony, což je ideální řešení pro všechny zahradníky, kteří nemají čas na pravidelné zalévání.

Jsou odolné vůči suchu i krásné na pohled

Mezi nejodolnější trvalky, které dokáží přežít i déletrvající sucho, patří netřesky. Tyto stálezelené rostliny jsou velmi houževnaté a netrpí téměř žádnými škůdci ani nemocemi. Skvěle se hodí k výsadbě do truhlíků, skalek nebo třeba i do spár mezi dlaždice.

Sázet můžete také různé druhy sukulentů a rozchodníků. Vynikají nejen zajímavými tvary, ale hlavně schopností zadržovat vodu ve svých dužnatých listech. Díky tomu vydrží klidně i 14 dní bez jediné kapky závlahy.

Dalšími vhodnými trvalkami, které snesou plné slunce i občasné vyschnutí substrátu, jsou levandule, šalvěje, třapatky nebo okrasné traviny jako je například kostřava.

Při výběru truhlíkových a balkónových rostlin myslíme hlavně na muškáty, petúnie, surfinie nebo třeba begónie. Jsou to spolehlivé a dlouho kvetoucí letničky. Ovšem ne každému se daří je pěstovat bez pravidelné péče tak, aby nepřetržitě a bohatě kvetly. Zkuste to letos jinak a pořiďte si do nádob nenáročné trvalky, které vydrží i dlouhé období bez vody.

Pokojové rostliny, co zvládnou "půst"

Pokud plánujete delší výlet mimo domov, je potřeba zajistit závlahu i pokojovým rostlinám. Ne všechny druhy ale dokáží přečkat období sucha stejně dobře.

Nejlépe jsou na tom kaktusy a sukulenty, pro které není problém vydržet i několik týdnů zcela bez vody. Také orchideje mají schopnost si "nacucat" zásobu vláhy do svých kořenů a listů a poměrně dlouho pak vydrží.

close info freestocks /Unsplash.com zoom_in Tyto sukulenty potřebují pouze několik hodin přímého světla denně a bez vody vydrží dlouho dobu

Naopak velice žíznivé bývají rostliny jako je ibišek, voděnky, kala, citrusy, fuchsie, begónie nebo kapradiny. Ty je lepší těsně před odjezdem důkladně zalít a případně umístit do velké mísy s vodou.

Zahrádkářské fígle pro bezstarostnou dovču

Abyste zajistili pokojovým květinám stálý přísun vlhkosti, můžete využít provázek z přírodního vlákna. Jedním koncem ho namočte do nádoby s vodou a druhý konec zapíchněte přímo do hlíny v květináči. Pomocí "knotu" si pak rostliny budou postupně samy nasávat tolik vody, kolik zrovna potřebují.

Pro větší exempláře jako je figovník, datlovník nebo třeba velký zamiokulkas se hodí vysoká miska naplněná vodou, do které rostlinu na dobu nepřítomnosti uložíte. Kořeny pak sají vodu přímo ze dna. Po návratu nechte substrát důkladně proschnout a pak teprve začněte znovu s běžnou zálivkou.

Mnohem jednodušší je ale pěstovat takové rostliny, které mají minimální nároky na zálivku a péči. Kromě již zmiňovaných sukulentů a kaktusů jsou to například potos, šplhavnice, tchýnin jazyk, břečťan nebo agáve.

Také mezi trvalkami najdete mnoho druhů s vynikající odolností vůči suchu. Sázejte třeba levandule, rozchodníky, šalvěje, saturejky, mátu nebo okrasné traviny. Vytvoříte si tak bezúdržbový koutek plný barev a vůní nejen na terase, ale i na záhonech.

