10 nejkrásnějších bezúdržbových trvalek. Kvetou až do prvních mrazíků

Jsou to trvalky a vyžadují minimum péče a pokvetou ještě pár měsíců. Co víc si přát! Nezapomínejte ani na tyto krásné trvalky, které budou dělat parádu na zahradě celý podzim až do mrazíků. Trvalkové záhony nabízejí víc než jen květy. Jsou zajímavé i vzrůstem a texturou.

Trvalky kvetoucí na podzim

Znáte 10 bezúdržbových trvalek, které budou krásné až do prvních mrazíků? Jistě některé máte nebo po nich pokukujete. Patří sem nejen krásně kvetoucí rostliny, ale i traviny, které jsou bohužel často opomíjené, a přitom jsou elegantní, moderní a minimalistické.

NEJ trvalky s podzimním efektem vám představí také Inspirace pro zahradu z produkce Flera TV:

10 úžasných bezúdržbových podzimních trvalek

Verbena

Které trvalky kvetoucí na podzim jsou našimi jedničkami? Například verbena čili správně česky sporýš. Je to rostlina, která kvete už během léta a bude pokračovat až do konce října. Miluje slunce, je nenáročná na vláhu, a proto se také začíná vyskytovat v trvalkových záhonech i v městské výstavbě a kolem silnic.

Sasanka

Velmi trendy je nyní sasanka japonská. Můžete si všimnout, že se tato jemná, decentní, ale překrásná květina objevuje často i na fotografiích a v reklamách. Získala si srdce milovníků květin nejen květy, ze kterých se můžete těšit až do října, ale také tím, že to je rostlina nenáročná, zvládá polosuché podmínky v polostínu.

Olověnec

Modrými květy vás potěší olověnce. Ale například olověnec Griffithův nabízí víc než to. Květina kvete modře, ale její lístky a stonky se na podzim barví do červena. Dorůstá do půl metru, zvládne slunce i polostín a vody tak akorát.

Olověneci narůstají až dvoumetrové šlahouny. Zdroj: Profimedia

Rozchodníkovec

Někde se ještě uvádí jako rozchodník, správně je to však rozchodníkovec nachový. Tučnolistá a poměrně vysoká rostlina má krásné výrazné starorůžové květy a jako všechny tlustolisté rozchodníky a rozchodníkovce i ona je velmi houževnatá, nenáročná bezúdržbovka, která zařídí, aby se zazelenala i ta nejsušší a nejméně úrodná místa vaší zahrady.

Kokarda

Gailliarda čili kokarda je také výrazně kvetoucí rostlina, ale nízká a rostoucí v trsech. Slunečné sušší stanoviště jí nevadí, a i ona bude ochotně kvést až do konce října.

Kosmatec

Zatímco rozchodníkovce jsou až půlmetrové, kosmatce jsou drobné a nevysoké. Také jsou absolutně nenáročné a velmi odolné. Tyto půdokryvné sukulenty kvetou až do října, snášejí sucho i slunce.

Topolovka

Můžete-li nabídnou vlhké a slunné stanoviště, pak určitě vzpomeňte také na topolovky, kterým se ještě někdy říká slézové růže. Málokterá rostlina má tento typ vzrůstu i krásné květy. Některé druhy dosahují až úctyhodné výšky dvou metrů.

Topolovka růžová čili slézová růže Zdroj: YuRi Photolife / Shutterstock.com

Chryzantémy

Na podzim jsou nepřehlédnutelné a díky bohatému vydatnému kvetení jsou ozdobou nejen vchodů do domu, ale i hrobů nebo veřejných prostor, kde se velká péče květinám věnovat nemůže. Jde o chryzantémy čili listopadky nebo dušičky, které jistě dobře znáte, máte je, ale možná nevíte, že je můžete bez problémů zasadit do záhonu a pěstovat jako trvalky. Lidé je bohužel mají často jen za dočasnou dekoraci a je to veliká škoda. Chryzantémy vydrží mrazy, slunce, a hlavně kvetou až do listopadu. Tedy déle než ostatní podzimní květena.

Montbrécie

Na vlhčích místech zahrady se bude dařit také montbréciím čili křešinám, které patří ke kosatcovitým. Jejich dlouhé lístky vám kosatce určitě také připomenou, za to květy jsou docela jiné. Na tmavších květních stoncích vyrůstá hned několik květů, které se objevují v srpnu a vydrží až do října. Zpravidla kvetou červeně až do oranžova.

Ratibida

Chcete něco speciálního? Pak by vás mohla zajímat u nás doposud málo známá ratibida. Je to trvalka patřící k hvězdicovitým. Je stejně nenáročná a pyšní se nejen tím. Její květy jsou velmi zajímavé s vyklenutým až kuželovitým středem květu a tmavými okvětními lístky. Na konci sezony je ozdobí válcovitá nažka, což je jistě další plus a ozdoba zimní zahrady.

Ratibida je na českých zahradách novinkou. Zdroj: Profimedia