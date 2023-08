5 nejkrásnějších trvalek našich babiček, které kvetou v pozdním létě

Chcete, aby vaše zahrada zářila pestrými barvami i pozdě v létě? Pěstujte kvetoucí trvalky, které vás svými květy oblaží i v tomto období.

Zahrada je pro všechny oázou pohody, klidu a relaxu. Tak proč si tuto atmosféru neprodloužit co nejdéle, když už je u nás léto tak krátké a neskutečně rychle utíká. Není tedy od věci pěstovat trvalky, které vám pokvetou v pozdním létě a mnohé znich až do podzimu. Které to jsou?

Chcete se inspirovat, jak osázet zahradu, aby kvetla od jara do podzimu? Inspirujte se na tomto videu:

Třapatka velkokvětá (Rudbeckia grandiflora)

Možná znáte tuto trvalku také pod názvem slunečná třapatka a je pro ni charakteristický hustý kompaktní trs s velkým množstvím zlatožlutých květů s hnědým středem. Kdysi byla ozdobou každé zahrádky našich babiček. Vyhovuje ji slunné místo s výživnou a propustnou půdou, rostlina zpravidla začne vykvétat během června a tento stav trvá až do konce září. Mnoho floristů dokonce tuto květinu využívá do podzimních kytic.

Hvězdnice patří do trvalkových záhonů. Zdroj: Profimedia

Hvězdnice křovitá (Aster dumosus)

Tato trvalka je na podzim doslova klenotem záhonu. Její fialovorůžové květy jsou totiž nepřehlédnutelnou nádherou až do prvních mrazů. Zpravidla vyrůstá v hustých trsech, a tak je možné ji použít jako výsadbu podél chodníků či jako zajímavé zátiší v blízkosti dalších trvalek. Nejlépe se jí bude dařit na přímém slunci, v dostatečně propustné a mírně suché zemině.

Hvězdnice novobelgická (Aster novi-belgii)

Tato vyšší, ještě na podzim kvetoucí trvalka oslní modrofialovými nebo fialovorůžovými květy, dle konkrétního druhu. Hodí se především k výsadbě do smíšených záhonů na slunné stanoviště a určitě se jí bude skvěle dařit v propustných hlinitopísčitých půdách. Některé odrůdy snesou mrazy až do -35 °C.

Jiřina (Dahlia)

Pokud chcete mít zahradu rozkvetlou až do pozdního léta, pěstujte také jiřiny. V současné době je jich na trhu opravdu pestrá škála všech možných druhů a kultivarů. Zpravidla tvoří velké keře pokryté bohatými květy, které jsou nesmírně přitažlivé pro všechny opylovače pozdní sezóny.

Jiřiny patří k jedněm z nejvděčnějších podzimních květin a můžete je mít v mnoha odstínech. Kdysi je dokonce milovala Božena Němcová a v podzimním čase se také v minulé době pořádaly zdobené jiřinkové bály.

Slunečnice (Helianthus) Zdroj: Shutterstock.com

Slunečnice (Helianthus)

Nádherné květy slunečnic jsou ozdobou všech zahrad až do pozdního podzimu, kdy dozrávají jejich semena. V tu dobu jsou tyto květiny velice atraktivní pro ptáky pozdní sezóny, protože v nich nacházejí výživnou potravu. Pokud chcete, aby vám slunečnice prospívala, bude se jí dařit zejména v černozemních a hnědozemních typech zeminy, a to vždy s dostatečnou zásobou živin. Stejně tak jí uděláte dobře, když jí dopřejete půdní pH v rozmezí 6 až 7,2 a dostatek slunce.

Zdroje: www.gardeningknowhow.com, www.hobbio.cz, www.receptyprimanapadu.cz