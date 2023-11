Vaše trvalky potřebují celoroční péči a vaši pozornost. Jedině tak se vám mohou každé jaro odvděčit bohatými a pestrobarevnými kvítky. Na podzim ale trvalky potřebují velmi zásadní věc, aby vám v mrazech celé neodumřely. Podívejte.

Trvalky jsou víceleté rostliny. Jejich podzemní část se obnovuje každý rok. Nadzemní část sice s mrazy odumře, ale to neznamená, že je musíte vyměňovat. Velmi rychle se mění v průběhu roku, od prvních lístků přes pupeny až do nádherných kvítků. Ale hlavní je, abyste se o ně v průběhu celého roku dobře starali a dopřávali jim dostatečnou péči. Podívejte se tedy, jak zajistit, aby vaše trvalky byly krásné nehledě na to, jaké je zrovna roční období.

Jak pečovat o trvalky se můžete podívat ve videu z Youtube kanálu Heureka:

Zdroj: Youtube

Péče v teplých měsících

Na jaře je nejdůležitější jako první krok zbavit trvalkové záhony přebytečného zmrzlého listí a odumřelých květů. Pokud máte záhon s trvalkami dorůstajícími vysoko, je potřeba jim seříznout výhoz z minulého roku, s výjimkou spodních listů. Je to důležité, protože jinak by se novým mladým výhonkům dralo ke slunci a zkrášlení vašeho záhonu by šlo jen velmi těžko. Abyste odstranili odumřelá stébla, vyčešte trávu nahoru a zbavte záhon listí.

close info Profimedia zoom_in Na jaře vaše kvítí začíná růst, proto mu musíte věnovat dostatečnou péči.

V létě je to trochu složitější, protože každá trvalka vyžaduje specifickou péči. Pokud vlastníte trvalky, které produkují značné množství semen a nechcete, aby vám obývaly celou zahradu, včas je seřízněte, než vytvoří první semena. Polštářovité a půdopokryvné trvalky můžete sestříhnout klidně o jednu nebo dvě třetiny. Až vám vyraší nové výhonky, budou mnohem hustější. Pokud máte trvalky, kterým raší velké množství vedlejších pupenů a rychle rostou, buďte s nimi opatrní. Nenechte je dorůstat moc, protože pak ztrácí svoji stabilitu. Pokud je však zavčas seříznete a odstraníte přibližně čtyři centimetry z výhonů, dorostou zhruba třetinu své normální délky. Budou pak plodit více květů a zůstanou stabilní.

close info Profimedia zoom_in V létě se vám květiny odvděčí nádhernými barvami a vůní, která bude přitahovat včely a motýly.

Trvalky s přicházejícími mrazíky

První mrazy nemusí vždy znamenat krušné období pro vaše rostlinky. Stačí, když na podzim seříznete květiny těsně nad zemí. Díky tomu vytvoříte prostor pro nové výhony na další jaro. Navíc tím také zabráníte různým chorobám a vysemenění. Aby byly trvalky perfektně připraveny na jaře opět vyrašit, odstraňte ze záhonů plevel a kolem rostlin rozložte tenkou vrstvu kompostu. Nyní máte zaručeno, že trvalky na jaře porostou jedna báseň.

Pokud jim chcete dopřát extra péči přes zimu, stačí přes ně naházet listí, aby kompletně nezmrzly. Listí na jaře opět uklidíte a trvalky se vám odvděčí krásnými květy a provoněním vašich záhonů.

