Proč právě teď semena skalniček a trvalek zasadit do hrnku a dát do záhonu

Příroda dokáže být záludná. A to se týká i vzniku nového života. Zatímco některá semínka potřebují ke svému vývoji teplo a vodu, jiná si potrpí na mráz. Využijte toho.

Některá semena fungují jako šípková Růženka. Spí sladkým spánkem a nevzbudí se, ani když jim příroda přihrává ideální podmínky pro klíčení. Odborníci těmhle semínkům říkají dormantní a jejich specialitou je, že aby vyklíčily, musejí projít mrazem a chladem. Proč? Tahle „zimní kúra“ je důležitá, protože v semínkách odbourává látky, které brání klíčení. Jakmile ale udeří jaro a sluníčko prohřeje půdu, semínka okamžitě „vystřelí“ a začnou růst do krásy. Některá z nich jsou dokonce i tak nedočkavá, že se začnou hlásit o slovo ještě dřív, jakmile se počasí oteplí a dostane nad nulu.

Teď je ten správný moment na sázení dormantních skalniček a dřevin. Zdroj: Profimedia

Semínka do lednice nebo na zahradu

Podle odborníků můžete k „zimní kúře“ semínek použít i lednici. Stačí, když je dáte do hrnku s mírně vlhkým pískem a uložíte co chladničky. Některým semínkům stačí k restartu měsíc, jiná potřebují minimálně půl roku. Je tedy na vás, jestli využijete chladného počasí, nebo se spíš spolehnete na techniku. Ať tak či onak, většina semen (až na výjimky) nepotřebuje nějakou konkrétní teplotu. Někteří zahrádkáři semínka rovnou zahrabávají do záhonu ve skleníku či pařeništích. Jiní je zase dávají do bedničky s vlhkým pískem a pak umisťují třeba v kůlně.

Skleník nebo pařník poslouží jako útočiště dormantním semínkům. Zdroj: Profimedia

Pozor na zvířata

Nezapomeňte, že semínka jsou pro spoustu zvířat lákavým zdrojem potravy. Pokud je necháte nechráněná venku, mohou je sezobat ptáci nebo si na nich pošmáknou hlodavci. Proto bedny s těmito rostlinnými zárodky raději přikryjte kusem hustého pletiva, aby se k nim nikdo nepovolaný nedostal.

Které trvalky potřebují mráz?

Semínka, o kterých je řeč, jsou většinou z říše dřevin. Původně pocházejí z mírného pásu, proto potřebují projít fází chladu. Takový je třeba jeřáb arónie, který vyžaduje svou „zimní kúru“ na celé dva měsíce. Na minusové teploty si potrpí semínka botanické růže, která potřebují ke svému procitnutí téměř celý měsíc. Chlad svědčí i popínavým plaménkům, jinanu, jabloni, meruňkám, broskvoni, lísce, hlohu, buku i borovici. A neprohloupíte, když do zimy dáte i semínka vysokohorských skalniček. Mezi dormantní trvalky patří i kontryhel měkký, čechrava, juka vláknitá, paznehtník, sasanka, pomněnka, trojčetka, upolín nejvyšší nebo bergenie.

Semena arónie potřebují ke svému vývoji chlad. Zdroj: Profimedia

Zvláštnost žaludů

Jednou z dřevin, které potřebují ke svému vývoji mráz, je i dub. U něj je ale jedna zvláštnost – semínko i bez „zimní průpravy“ sice zapustí kořínek, ale jeho nadzemní část čeká, až ji pohladí mráz. Proto máte-li doma dubový háj, nezapomeňte, i malé doubky potřebují svou porci zimy. Jinak vám na jaře jen tak nevyrostou.

Žalud žije dvojím životem. Zdroj: Profimedia

