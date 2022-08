Trvalky, kterých si slimáci a plzáci ani nevšimnou

Slimáci a šneci mají poměrně široký jídelníček. Ale některé trvalky na něm nenajdete. Proč?

Plži jsou vděční strávníci. Zbaští všechno, na co přijdou. Obzvlášť milují křehké šťavnaté listy bohyšek, straček, chryzantém nebo křehkých salátů… Ale jsou i rostliny, které dvakrát nemusí. Jde zejména o flóru s drsným, chlupatým či voskovitým povrchem. Slimáky také moc nelákají aromatické květiny, které při rozdrcení vylučují esenciální oleje, jako je například levandule, máta, santolina nebo pelyněk.

Odpudivé krásky

Podle odborníků je rostlin, které slimáci „dvakrát nemusí“, mnohem víc. Samozřejmě, že nikdy nemáte jistotu, že je komando plžů v zoufalství nesní. Ale tahle šance je mizivá. Slimáci si totiž neradi kazí chuť. Když tedy tyhle „nelákavé“ trvalky vysadíte na zahradě, máte velký předpoklad, že vám vydrží krásné, svěží a kvetoucí až do podzimu. A o jaké rostliny se jedná?

Jarmanka (Astrantia)

Jde o nenáročnou trvalku, která si libuje ve vlhké půdě a polostínu. V létě kvete bílými, zelenkavými, růžovými až purpurovými květy. Její útlé stonky zdobí zubaté listy s dlouhými řapíky. Pokud si ji zasadíte na zahradě, počítejte s tím, že je poměrně vysoká, měří 40 – 90 centimetrů. Proto nejvíce vynikne poblíž stromů nebo keřů. Mimochodem, nať z jarmanky je léčivá! Používá se ve formě koupelí na kožní záněty a ekzémy.

Jarmanka slimáky odpuzuje. Zdroj: Profimedia

Čechrava (Astilbe)

Je to trvalka věrná svému jménu. Její načechrané růžové květy připomínají rozčepýřené ptačí pírko. Když rostlince dopřejete slunné stanoviště a humózní půdu, bude vám kvést od léta až do podzimu. Na zahradě její krása vynikne zejména uprostřed keřů nebo v kombinaci s popelivkami. Parádu udělá i poblíž vodních ploch či skalky. Pokud chcete, můžete si na podzim čechravu usušit a použít jako suchou vazbu do ozdobných váz k dekoraci.

Čechrava ozdobí vaši zahradu. Zdroj: Profimedia

Mnohokvět (Kniphofia)

Původně jde o Afričanku, která má až 70 odrůd. Už na první pohled vás upoutá svou barevností a květenstvím, které tvoří od června až do září. Když ji umístíte na výsluní a přidáte k tomu ještě výživnou a propustnou zeminu, bude vás těšit dlouhé roky. V opačném případě vám své strádání dá najevo nedostatkem květů… A to byste určitě neradi. Proto preventivně přihoďte kompost nebo rašelinu a nespoléhejte se jen na umělá hnojiva. Mnohokvět má tuhý kořínek a přečká i českou zimu. Pokud chcete, můžete mnohokvět použít do květinových vazeb nebo z něj vytvářet různé dekorace do interiérů. Ve váze vydrží i několik týdnů.

Mnokvět vnese do prostoru trochu exotiky. Zdroj: Profimedia

Podzimní sasanky (Anemone x hybrida)

Mají tak něžné květy, že se je bojíte vzít do dlaní, abyste je nepomačkali. Původně sasanka pochází z Asie, kde roste na srázech a průrvách mezi skalami. Podzimní sasanka je poměrně výrazná a vysoká rostlina (měří 60 – 150 centimetrů) a nádherně vynikne v záhonech nebo jako samostatná součást trávníků. Dobře se jí bude dařit na slunci a ve vlhčí půdě. Přes zimu nemusíte mít strach, podzimní sasanka je odolná vůči mrazům do – 24 °C.

Podzimní sasanka je odolná vůči slimákům i mrazu. Zdroj: Profimedia

Co ještě slimáci nesnáší

Jsou to aromatické bylinky, jako jsou česnek nebo majoránka. Pokud chcete odradit slimáky od „žravostí“, rozsypejte kolem záhonů kávovou sedlinu. Vůně kávy je pro ně doslova nesnesitelná.

