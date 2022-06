Těmto trvalkám nevadí ani extrémní sucho a horko

Připravte se na horké léto i na zahradě. S přehledem můžete pěstovat trvalky, které milují slunce, nevadí jim sucho a jsou naprosto nenáročné na závlahu. Víte, které to zvládají nejlépe?

S postupně měnícím se klimatem se setkáváme i v našich podmínkách s dlouhodobými vysokými letními teplotami a sušším počasím. Proto není od věci si vybrat na zahradu rostliny, které nepotřebují tolik vláhy. Správnou volbou si zajistíte kvetoucí a zelenou zahradu i bez únavného každodenního zalévání.

Na mavuni si dokonce můžete i pochutnat, ve Středozemí se její mladé listy přidávají do salátů a polévek. Zdroj: shutterstock.com

Soběstačná mavuň červená

Trvalka, která nepotřebuje příliš péče, kvete v letních měsících nádherným červeným, růžovým nebo bílým květenstvím. Původem pochází z jižní Evropy a Turecka, takže jí teplé počasí není cizí. Naopak! Naprosto miluje slunce a ocení lehké a propustné půdy. Jejích květů si při správné péči budete užívat již od května až do pozdního července. Rostlina se skvěle hodí na osázení suchých zídek i teras. Trsy dorůstají až do výšky 70 až 80 cm. Stačí jich vysadit jen několik a v dalším roce se samovýsevem rozrostou do většího počtu. Na mavuni si dokonce můžete i pochutnat, ve Středozemí se mladé listy přidávají do salátů a polévek.

Druhů levandule je více, takže máte opravdu z čeho vybírat. Nejrozšířenější a nejoblíbenější je úzkolistá, která se také nazývá levandule lékařská nebo anglická. Zdroj: shutterstock.com

Středomořské levanduli slunce vyhovuje

Určitě nesáhne vedle, když se rozhodnete pro jakýkoliv aromatický polokeř, obzvlášť oblíbená je voňavá levandule. Ta teplo doslova miluje, zároveň odolává i mrazu a je naprosto neodolatelná svými voňavými fialovými květy. Rostlině se bude dařit v lehké písčité půdě, která dobře prosychá. V případě možnosti jí dopřejte i závětrné místo. Levanduli lze pěstovat v nádobě nebo přímo na zahradě.

Třapatka srstnatá vám přiláká motýly

Původem je tato květina ze Severní Ameriky, kde se ve velkém množství vyskytuje v prérijních společenstvech, na okrajích křovin nebo příkopů podél silnic. Dokazuje to i její název „Prairie Sun“, což v překladu znamená prérijní slunce.

Třapatka je mrazuvzdorná, dokonale snáší teploty až do -34°C. Zdroj: shutterstock.com

Vaši zahradu obohatí velkými žlutými květy s oranžovožlutým okem, které kvetou od června a jsou velkým lákadlem pro motýly. Květy téhle trvalky jsou vhodné i k řezu a jejich květy vás budou ve váze těšit i celých 14 dní. Během vegetačního období jí prospěje občasná zálivka, v zimním období jí neuškodí mráz. Třapatka je totiž mrazuvzdorná a dokonale snáší teploty až do -34°C.

Šalvěj hajní (Salvia nemorosa) nevyžaduje skoro žádnou péči ani ve vedrech a za suchého počasí. Zdroj: Shutterstock

Šalvěj hajní miluje sucho a kamení

Tato šalvěj vás bude těšit svými fialovo-modrými květy i za suchých parných dní, aniž byste kolem ní museli „skákat". Vezme za vděk i suchými kamenitými místy na plném slunci. Naopak by nesnesla zamokřené stanoviště s nedostatkem přímých slunečních paprsků. Když po odkvětu šalvěj seříznete, na podzim vás znovu potěší svými květy.

Extra tip

Pokud šalvěj hajní zasadíte do blízkosti růží, zlepší jejich zdravotní stav.

Léčivá echinacea potřebuje ke svému růstu slunné místo a dobře propustnou půdu. Zdroj: shutterstock.com

Léčivá echinacea

Tato trvalka je i léčivou bylinou. Kdysi s ní léčili indiáni otevřené rány, bolesti zubů i hadí uštknutí. Můžete ji znát i pod názvy „indiánské slunce“ nebo i „červená slunečnice“. Jediné, co opravdu potřebuje ke svému růstu, je slunné místo a dobře propustnou půdu. V extrémních horkách jí dopřejte alespoň trochu vody. Nic dalšího v podstatě nepotřebuje a bude vás po celé léto těšit svými krásnými purpurovými květy. Pěstovat ji můžete jak na zahradě, tak i na balkoně. Nadělá spoustu parády, a navíc se může postarat o zdraví celé rodiny. Využívá se zejména při léčbě virových a bakteriálních infekcí a posiluje imunitu.

