Túje v horku prosychají a reznou: Naštěstí se tomu dá snadno zabránit

Pěstujete na zahradě túje a máte obavy, že je tropické léto a horko poničí? Když se jim dostane správné péče, můžete této situaci snadno předejít.

Túje jsou oblíbeným dekorativním keřem, který se vyskytuje v mnoha zahrádkách. Někdy mají jejich listy bohužel sklony hnědnout a příčin může být hned několik. Pokud však těmto rostlinám dopřejete správné podmínky, odvděčí se vám svou dlouhotrvající krásou. Dokonce si můžete jejich tvar upravovat dle své libosti. Proč tedy túje reznou a jak jim můžete pomoci?

Jak se starat o túje, aby rychle rostly? Podívejte se ve videu:

I túje stárnou

Pokud vám hnědnou keříky tújí, může se jednat o přirozený jev. U rostlin, které jsou starší než 3 roky, přirozeně zasychají větvičky kolem kmene, neboť mají nedostetk slunečního svitu. Nejedná se o žádnou chorobu či jiný nedostatek. Stačí, když odumřelé větvičky manuálně každé jaro z rostliny odstraníte. Stejně tak každý rok odstraňte řezem i suché odplozené šištice, neboť nepůsobí estetickým dojmem.

Túje potřebují pravidelnou zálivku. Zdroj: Profimedia

Nedostatečné množství hořčíku

V případě, že mají túje nedostatek hořčíku, projevuje se to jejich hnědnutím a postupným prosycháním. V tomto případě keříku pomůžete dodáním hořké soli (síranu hořečnatého). Můžete ji aplikovat buď ve formě postřiku na celou rostlinu, anebo jako zálivku.

Příliš stínu

Rezavění listů může být mnohdy zapříčiněno nedostatkem světla. Jestliže máte túje například v tmavších koutech zahrady, kam nesvítí dostatek slunce a neproudí vzduch, nemusíte se obávat, že se jedná o nějakou nebezpečnou chorobu. Bohužel s touto situací nic nenaděláte, tudíž oschlé části větviček v jisté míře můžete pravidelně odstraňovat.

Nadbytek slunce škodí

K hnědnutí tůní může v horkých dnech docházet také ze spálení od slunce. Rostou-li například túje v blízkosti betonových plotů, bývají z druhé strany jejich listy tmavé od rozpáleného povrchu. Zabránit tomu lze tak, že do takových míst vložíte ochrannou vrstvu a túje od betonové plochy oddělíte.

K hnědnutí tůní může v horkých dnech docházet také ze spálení od slunce. Zdroj: Shuttesrstock

Hnědnutí z husté výsadby

Příčinou hnědnutí a zasychání tújí může být také výsadba s nedostatečnými rozestupy, které by měly být minimálně od 0,7 až do 0,8 m od sebe. Když to tak není, rostlina bojuje nejen o dostatek živin, ale také o nezbytnou dávku světla. Jakmile má obojího nedostatek, postupně vysychá.

Nadměrné hnojení

Pokud túje dostanou nadměrné množství živin, může jim to značně uškodit. Přehnojení poznáte už podle toho, že túje začne svoji zelenou barvu ladit do tmavšího odstínu, který se postupně mění na hnědý. V tuto chvíli je nutné omezit zálivku a nehnojit.

