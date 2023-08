Živý plot ze sazenic tújí zadarmo: Existují 3 snadné způsoby, jak je rozmnožit

Živé ploty jsou nejen krásné a zajistí soukromí, ale jsou také prospěšné pro přírodu. Nabízejí úkryt mnoha ptákům i dalším tvorům, kteří jistě víc uvítají přírodní hradbu kolem vašeho pozemku než kus betonu. Jenomže ani takový živý plot není zadarmo – nebo snad ano?

Túje jsou jedněmi z nejoblíbenějších keřů pro výsadbu živých plotů. Dobře se udržují, jsou poměrně nenáročné, vytvoří prakticky neprostupnou clonu a kromě toho jsou stálezelené, takže se o svoje soukromí nemusíme bát ani v zimě, kdy opadavé keře přece jen nechávají nahlédnout i tam, kde bychom přece jen byli nejraději úplně sami. Pokud se pro živý plot z tújí rozhodneme a nebudeme spěchat, můžeme jej mít prakticky zadarmo. Bude to vyžadovat jen trochu práce a samozřejmě také trpělivosti. I příroda má svoje termíny…

Řízkování tújí opravdu není žádná věda, jak ukazuje i krátké video:

Řízkování tújí není složité

Tyto ozdobné a také užitečné keře je možné celkem velmi snadno množit řízkováním, na což je nejlepším obdobím pozdní léto, případně první podzimní dny. V té době jsou ještě keře plné živin, které budou řízky potřebovat k vlastnímu samostatnému životu. K množení pak jednoduše odstřihneme části větviček, které si s sebou z mateřské rostliny odnesou všechno, co budou pro první období, tedy než pořádně zakoření, potřebovat.

Odstřihnout – a zasadit

Řízky, které si připravíme, by měly být dlouhé kolem patnácti centimetrů. Vhodné je využít konce mladých výhonků, případně od kmene vzrostlé túje odtrhneme malou větvičku tak, že za ni zatáhneme směrem dolů. Odloupne se i s kouskem kmínku, což je důležité. Ze spodní části takové větvičky odstraníme zelené části a právě takto upravený řízek je již připraven k zapíchnutí do nakypřeného substrátu. Ještě lepší ale bude, když jednotlivé řízky nebo jejich svazky buď na několik hodin namočíme do stimulátoru růstu, nebo použijeme práškový. Je to vlastně jedno, jakou formu tohoto přípravku zvolíme, důležité ale je, abychom jej aplikovali jen na tu část řízku, která bude po zasazení pod povrchem substrátu.

Raději do květináče

Při sázení, které bychom na podzim měli provádět do květináče nebo jiné vhodné nádoby, nikoliv přímo na pozemek, bude důležité vytvořit si do substrátu nejprve důlek a do něj větvičku opatrně zasunout, abychom ji nepoškodili. Po přihrnutí zeminou, ideálně promíchanou s trochou písku, budeme mít v podstatě hotovo a přijde na řadu už jen pravidelná zálivka a těšení na první nové zelené výhonky. Ty by se měly objevit v průběhu několika týdnů.

Túje jsou stálezelené, budou proto váš pozemek chránit i v zimě Zdroj: Pixabay

Za rok bude plot na svém místě

Jestliže si nové túje nařízkujeme a zasadíme na podzim, budeme moci malé sazeničky umístit na zahradu už zjara. Mnohem prozíravější ale bude vydržet ještě pár měsíců a počkat na konec léta, kdy budou rostlinky přece jen mnohem silnější, životaschopnější a lépe se vyrovnají se změnou. No – a pak už se jen budeme těšit pohledem na rostoucí živý plot, který bude potřeba co nevidět prvně ostříhat.

Přímo na stanoviště

Jestliže se rozhodneme přeskočit pro někoho možná zdlouhavé předpěstovávání v květináčích, je možné využít druhý způsob množení tújí, kterým je výsadba přímo na určené stanoviště. To bude v zásadě probíhat stejně, pouze s tím rozdílem, že připravené řízky zapíchneme přímo na místo, kde poroste živý plot, ale musíme si v takovém případě počkat na jarní měsíce, které jsou pro tento způsob řízkování nezbytné.

Ze semínek to jde taky

Plody tújí jsou malé šišky, které samozřejmě obsahují semínka. Ty dozrávají v září, kdy je také můžeme sebrat. Následovat musí období, kdy budou pobývat sice v suchu, ale také v chladném prostředí, které napodobí zimu za okny. Není vyloučeno dokonce ani uložení v lednici. V jarních měsících pak túje vyséváme přímo na místo, kde bychom si přáli mít živý plot. Lepší bude semínka nejprve na několik hodin namočit do vody, budou lépe vzcházet. Na pozemku semínka přikryjeme asi centimetrovou vrstvou zeminy a budeme udržovat ve vlhku. Na podzim bychom se měli radovat z minimálně deseticentimetrových rostlinek, které bez problémů přečkají svoji první zimu.

Zdroje: arden.decorexpro, bydlimeutulne, chalupari-zahradkari