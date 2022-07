Proč reznou túje a jak tomu jednoduše zabránit

Túje patří na zahradě mezi stále zelené „čahouny“. Někdy se však stane, že se části stromu začnou probarvovat dohněda. Co se děje?

Túje jsou na českých zahradách jako doma. Můžete ji vidět samostatně (coby ozdobu moderně laděných pozemků), ale povětšinou si je lidé pořizují jako živý plot, aby si uchránili soukromí. Na tom není nic zvláštního, kdyby stromky nerostly jako z vody. Některé túje mají pár metrů, jiné se ale vyšvihnou do astronomických výšin. A to se pak z plotu stává hradba, která vrhá stín. Není divu, že spousta sousedských sporů je právě kvůli tújím. Proto zákon všem pěstitelům tújí ukládá podmínku, že mohou být zasazeny 1,5 od plotu, jinak z toho bývá malér.

Ze zelené hnědá...

Na budoucím majiteli „tujového království“ je pak důležitý úkol – zvolit tu správnou odrůdu. Na českých zahradách se nejčastěji vyskytuje nejč (pozor, ten se může vyšvihnout až do výšky 60 metrů!) a zerav západní, který je nižší a navíc má ještě spoustu odnoží. Krásná je třeba Wareana Lutescent, Brabant, Gold, Holmstrup, Smaragd nebo Sunkist. Výhodou tújí je, kromě „krycích schopností“ a elegantního vzhledu, i jejich stálezelená barva. Proto je většina pěstitelů šokováno, když se na stromech objeví hnědá místa. O co jde? Jak to, že se strom najednou „zbláznil“ a hnědne?

Hnědá barva na túji značí problém. Zdroj: Profimedia

Ach to stáří!

Důvodů téhle metamofózy může být spousta. A protože nikdo z nás nemá věšteckou kouli, je potřeba zvážit všechny možné příčiny. Jednou z nich je stáří stromu. Odborníci tvrdí, že starší túje mají u kmene větvičky, které v důsledku nedostatku slunce odumírají. Stává se tak většinu po dlouhé zimě a není nic jednoduššího, než je na jaře jednoduše odlomit nebo vytřást. Podobné je to s hnědnutím. Pokud na větvičkách není vidět nic špatného (poškození hmyzem nebo houbové onemocnění), tak není potřeba propadat panice. Zhnědnutí může souviset se stářím túje, ale i změnami teplot nebo nedostatkem či přebytkem vláhy. Tak si vyberte...

Není divu, že spousta sousedských sporů je právě kvůli tújím. Proto zákon všem pěstitelům tújí ukládá podmínku, že mohou být zasazeny 1,5 od plotu, jinak z toho bývá malér. Zdroj: Profimedia

Když se objeví houby

Ano, stáří (stromů) je vrtkavé a rádo si vymýšlí. Přesto většina z nás je k němu shovívavá. Daleko horší situace nastává, když hnědnutí tújí způsobují houby. Přítomnost těchto cizopasníků poznáte podle poškozených výhonků, které mají na konci černé plodničky nebo zduřené polštářové plodnice. S takovou situací nemůžete dělat nic jiného, než se spolehnout na chemii. Nejvíce zabírá koktejl fungicidů Dithane DG Neo Tec + Amistar + smáčedlo Agrovita. Postřik zopakujte po 10 - 14 dnech.

Výška tújí je různá. Proto je potřeba vybrat si tu nejvhodnější odrůdu. Zdroj: Profimedia

Hořčík na ústupu

Změnu barvy stromků může způsobit i nedostatek živin, zejména hořčíku. Proto na nic nečekejte a v zahrádkářství si rovnou kupte hořečnaté hnojivo – hořkou sůl, kterou můžete použít nejen na túje, ale také na ostatní dřeviny v zahradě. Kilovka hořké soli vás vyjde kolem 35 Kč a dá se použít ve formě postřiku.

Jak na to? 200 g hořké soli rozpusťte v 10 litrech vody. Směsí túje postříkejte a uvidíte, jestli se trochu „zvetí“. Pokud se jejich stav zlepší, můžete v příští dávce zvýšit poměr soli na 500 g na 10 litrů vody. Vaše túje určitě prokouknou.

Pozor na škůdce

Bohužel se i túje stávají terčem různých škůdců, například larev molovky tújové. Tyhle zárodky drobných motýlků se „zavrtávají“ do větviček, které pak sesychají a hnědnou. Abyste strom ubránili před zákeřnými molovkami, spolehněte se na postřiky na savý a žravý hmyz. Dobrý je třeba Decis Mega.

Túje potřebují pravidelnou zálivku. Zdroj: Profimedia

Co to ještě může být…

Přehnojení

Spousta pěstitelů dělá tu chybu, že túje při vysazování hnojí. Jejich kořenový systém ještě není rozvinutý a s takovou porcí živin se těžko popere. Proto je lepší počkat na další sezónu.

Nedostatek vody

U tújí platí jednoduché přikázání – zalévat, zalévat a zalévat! Samozřejmě ne však přelévat. Pokud máte túje zasazené v těžších půdách, tak s vodou zacházejte opatrně. Naopak dřeviny v písčitém podlaží vyžadují častější a vydatnější zálivku.

Zdroje: www.m.instory.cz, www.hobby.magazinplus.cz