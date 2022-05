Jak tvarovat živý plot z tújí: Osvědčené tipy profesionálních zahradníků

Túje jsou osvědčené a všudypřítomné jehličnany, které si mnozí oblíbili především jako živé ploty. I když se pomalu od monotónních zelených stěn upouští, túje rozhodně patří mezi často používané. Máte je? Víte, jak živé ploty z tújí tvarovat?

Zdroje: treehouse.co, pestujme.cz

Túje jako živý plot i solitér

Túje, respektive zerav západní je všem dobře známý jehličnan, který patří mezi cypřišovité. Víte, že se tújím také říká peručí? Ted už ano a až budete luštit křížovku, pak se vám to možná bude i hodit. Túje mají mnohé použití. Mohou to být krásné solitéry, v jižních zemích jsou příbuzné cypřiše oblíbené v alejích lemujících cestu a u nás túje spíš jako živý plot. Jsou nenáročné, dobře rostou a pěkně se i tvarují. Nevýhodou je snad jen fakt, že poskytují pohled do zeleně, ale trochu nudný. Také je dobře známo, že vzrostlejší dobře zakořeněné túje dokáží vytáhnout vláhu z půdy ve svém okolí, což může být plus i mínus.

Cypřiše v Itálii jsou příbuzné tújím, kterým se daří víc na severu. Zdroj: Profimedia

Kdy vysadit živý plot z tújí

Živý plot z tújí se vysazuje nejlépe na jaře. Jednotlivé rostliny potřebují dostatečně velké rozestupy, i když se počítá s tím, že se později spojí v celistvou stěnu. Přestože jsou to jehličnany milující mírně kyselou půdu, dobře porostou téměř kdekoli. Vyhovují jim velmi slunná stanoviště, ale zvládnou i polostín, kde ovšem rostou pomaleji.

Obvykle se vysazují ve vzdálenostech 50 až 80 cm od sebe a 80 až 100 cm od plotu.

V našich podmínkách rostou túje poměrně dobře a bez problémů. Může je sužovat nedostatek vláhy, především pokud jde o mladé rostliny s nedostatečně vyvinutým kořenovým systémem. Túje můžete také přihnojovat a v růstu je podpořit, ideálně v první polovině sezony a později také, ale jen méně dusíkatými podzimními hnojivy.

Udržování tvaru tújového živého plotu

Aby byl váš plot dobře rostlý, musíte se pravidelně starat o tvar stromků. Práce je to poměrně jednoduchá, především v době, kdy vás túje ještě nepřerostly. Nejlépe poslouží elektrické nebo akumulátorové zahradní nůžky a dva dlouhé provázky a tyče, jejichž natažením si uděláte lepší představu o ploše, kterou budete stříhat. Jednoduše si najete rovinu i maximální výšku plotu.

Protože rostou túje velmi dobře a po řezu se hojí i obrůstají, doporučuje se jejich údržba dvakrát za rok. Obvykle na začátku a na konci sezony, někteří pěstitelé však považují za lepší první řez až v létě, kdy proudí stromem méně mízy.

Živý plot ze zeravů je hustý v létě i v zimě. Zdroj: romakoma / Shutterstock.com

Jak tvarovat ploty z tújí

I když je udržování rovných kolmých stran živého plotu možné, není pro růst a zdraví plotu nejlepší. Ideální je, pokud budete udržovat alespoň mírně konický tvar. Rozdíl mezi spodkem a vrškem nemusí být výrazný, ale jestliže jej dodržíte, bude mít keř dostatek světla a v zimě vydrží odolat lépe i těžké sněhové pokrývce.

Dokud jsou stromky nízké, udržujte jen strany. Při řezu nezasahujte až do suché části větví. V případě, že je plot příliš široký můžete přistoupit k radikálnímu zmlazení do hloubky, které si však naplánujte až na přelom podzimu a zimy.